Quadfahrer nutzen Wiese vor Schützenhaus als „Teststrecke“

Ribnitz-Damgarten

So mancher Damgartener ist unzufrieden mit dem Zustand des Tannenwaldes. Zu ihnen gehört Hans-Jochim Becker. Er kritisierte in der jüngsten Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses, dass bereits vor zwei Jahren gefällte Bäume im Wald liegen, die nicht abgeholt wurden. „Für spielende Kinder stellen die Stämme eine Gefahr dar“, sagte er. Er fragte, wem denn das Holz eigentlich gehöre. Unzufrieden ist er auch mit dem Zustand des Hubertusplatzes vor dem Schützenhaus. Für dessen Pflege sind Stadtgärtnerin Sybille Wulf und ihr Team zuständig. Ihnen bescheinigte der Damgartener, sich große Mühe zu geben, um ihn „schön zu gestalten“. Ihre Arbeit werde jedoch zum Teil durch einige Quadfahrer zunichte gemacht, weil diese die Wiese als Teststrecke nutzen, so Hans-Joachim Becker. „Mittlerweile sieht der Hubertusplatz wie ein Panzerübungsplatz aus.“

Baumstämme werden bis Weihnachten abtransportiert

Auch Monika Vergil und Peggy Lucht meldeten sich in der Sitzung zu Wort. Monika Vergil berichtete, dass sehr viel Reisig im Stadtwald herumliege. „Wir wollen ja keinen Park haben, aber auch ein Wald muss aufgeräumt werden“, sagte sie. Sie erinnerte auch daran, dass im Weg zur Siedlung mehr als 30 Bäume abgenommen, aber bisher keine Bäume nachgepflanzt worden seien. Peggy Lucht kritisierte, dass einige Wege durch Brombeergebüsch zugewuchert und nicht mehr oder nur noch eingeschränkt begehbar seien.

Zur Erinnerung: Schon vor zehn Jahren wurde über das Thema Damgartener Stadtwald intensiv diskutiert. Im Ergebnis der Diskussion wurde im vorderen Bereich des Tannenwaldes eine etwa ein Hektar große Fläche umgewidmet, das heißt, aus der städtischen Forstfläche herausgenommen, um sie parkähnlich umgestalten zu können. Dabei handelt es sich um den Bereich zwischen Beruflicher Schule, ehemaligem Tannenhaus und Schützenhausvorplatz. Dafür habe man als Ausgleich in unmittelbarer Nähe eine Fläche aufgeforstet, unter anderem mit Linden, Eichen und Robinien, erläuterte Stadtförster Falk Fleischer auf OZ-Anfrage. „Die anderen rund sieben Hektar des Tannenwaldes werden als ganz normale Waldfläche bewirtschaftet.“ Und dazu gehöre unter anderem, dass das Reisig im Wald verbleibe, damit es wieder dem Nährstoffkreislauf zugeführt werden könne.

Auch die Kritik, Wege seien nicht oder nur beschränkt nutzbar, kann er nicht nachvollziehen. Die Hauptwege seien frei und begehbar, sagte Fleischer. Allerdings könne man die Wege nicht mehr wie vor 20 Jahren vom Herbstlaub befreien. Damals sei das noch möglich gewesen, weil genügend ABM-Kräfte zur Verfügung standen. Wenn beanstandet werde, dass Wege durch Brombeergebüsch zugewuchert seien, dann betreffe das lediglich einige Trampelpfade.

Zur Frage, wem das Stammholz gehöre, informierte Bürgermeister Frank Ilchmann (parteilos) auf OZ-Anfrage, dass die Stadt dieses Holz vor längerer Zeit an einen Privatmann verkauft habe. Krankheitsbedingt habe dieser bisher noch nicht den Abtransport vornehmen können. „Wir haben jetzt aber die Zusage, dass die Baumstämme bis spätestens Weihnachten abgeholt werden sollen“, sagte der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef. Zu den Befürchtungen, dass die Baumstämme für spielende Kinder zur Gefahr werden könnten, sagte er: Eine Überprüfung habe ergeben, dass die Stämme fest und sicher liegen.

Spurrinnen sollen bis zum Hubertusfest verschwinden

Was die durch Quads verursachten Spurrinnen im Bereich des Hubertusplatzes angeht, kündigte er an, dass diese bis zum Hubertusfest am 10. November verschwinden werden. Um aber den Verursachern der Spurrinnen auf die Spur zu kommen, sei die Stadtverwaltung auf konkrete Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Ausschussvorsitzender Helge Eggersmann ( SPD/Grüne) schlug vor, die nächste Sitzung des Ausschusses im Schützenhaus oder im Mehrzweckgebäude in Damgarten am Sportplatz durchzuführen und auch eine Ortsbegehung vorzunehmen. Dazu soll Stadtförster Falk Fleischer eingeladen werden.

Von Edwin Sternkiker