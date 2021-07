Damgartener Corona-Testzentrum schließt

Ribnitz-Damgarten

Das Corona-Testzentrum in Damgarten wird zum 19. Juli geschlossen. Ab kommenden Montag sind im Sportlerheim auf dem Damgartener Sportplatz somit keine Corona-Tests mehr möglich. Ein Grund laut Stadtverwaltung: Das Zentrum werde kaum noch in Anspruch genommen.

Testzentrum in Ribnitz ab 19. Juli bis 18 Uhr auf

Die Testkapazitäten sollen allerdings nicht verloren gehen. Personal aus dem Damgartener Testzentrum unterstützt dann nämlich das Testzentrum in Ribnitz in der ehemaligen Bäckerei Hornung. Das Testzentrum war zuletzt wochentags nur von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Mit den Kapazitäten aus Damgarten können die Öffnungszeiten verlängert werden. Von 9 bis 18 Uhr hat das Ribnitzer Testzentrum in der Langen Straße dann auf.

Das Testzentrum in Damgarten ist bzw. war von der Stadtverwaltung eingerichtet und betrieben worden, das Ribnitzer Testzentrum vom Landkreis Vorpommern-Rügen. An den Wochenenden hatte hier die Stadt mit weiterem Personal ausgeholfen. Das gilt auch weiterhin. Im Monat Juli ist das Testzentrum in der Langen Straße samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Testpflicht bei Anreise

Laut den aktuell geltenden Regeln müssen Urlauber ab 6 Jahren bei Anreise einen negativen Corona-Test vorweisen. Neben den Testzentren haben auch viele Hotels eigenes Personal für Corona-Tests ausgebildet. Auch in Apotheken können Tests durchgeführt werden. Vollständig Geimpfte und Genesene müssen keinen Testnachweis vorlegen.

Von Robert Niemeyer