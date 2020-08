Ribnitz-Damgarten

Die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr soll ein neues Fahrzeug bekommen. Genauer gesagt soll für den Standort Damgarten ein Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000) angeschafft werden. Die Ausschreibungen für die Aufträge sind laut Ingo Woyczeszik, Sachgebietsleitung Ordnungsangelegenheiten in der Stadtverwaltung, bereits veröffentlicht.

Eigentlich sollte das neue TLF 4000 bereits in diesem Jahr angeschafft werden. „Wegen der Corona-Krise hat sich das alles verschoben“, so Ingo Woyczeszik. Nun ist angepeilt, das neue Fahrzeug bis zum Sommer oder Herbst 2021 zu beschaffen.

Kosten teilen sich Land, Landkreis und Stadt

Rund 400 000 Euro sind dafür eingeplant. Zu je einem Drittel wird diese Summe vom Land und vom Landkreis gefördert. Etwas mehr als 130 000 Euro muss also die Stadt Ribnitz-Damgarten zahlen.

Mit dem neuen Fahrzeug wird ein mittlerweile 21 Jahre altes Tanklöschfahrzeug am Standort Damgarten ersetzt. Das alte Fahrzeug wird jedoch weiter genutzt. Deshalb wird es künftig als Reservefahrzeug am Standort in Ribnitz stehen.

Neuer Drehleiterwagen für Ribnitz geplant

Als Nächstes soll dann der Drehleiterwagen der Ribnitzer Feuerwehr ersetzt werden. Laut Ingo Woyczeszik sei vonseiten des Landes ein Fördermittelprogramm dafür geplant. Es sei sinnvoll, sich daran zu beteiligen. Auch der Drehleiterwagen der Feuerwehr der Bernsteinstadt ist mittlerweile fast 20 Jahre alt. Ein neues Fahrzeug dieser Art würde mindestens 800 000 Euro kosten.

Neue Schutzkleidung für Atemschutzträger

Die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr bekommt außerdem zusätzliche Schutzkleidung für Atemschutzträger, also die Einsatzkräfte, die bei Bränden an vorderster Front gegen die Flammen kämpfen. Hintergrund ist, dass in Neubrandenburg in der Vergangenheit mehrere Feuerwehrmänner an Krebs erkrankt und auch verstorben sind. Eine mögliche Ursache könnte nach Einsätzen kontaminierte Kleidung sein. Deshalb wird für die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr Ersatzkleidung gekauft.

Künftig soll die benutzte Schutzkleidung nach einem Einsatz direkt in die Reinigung verbracht werden. Sollte es dann einen weiteren Einsatz geben, steht die neue Schutzkleidung zur Verfügung. 50 000 Euro kostet die Anschaffung. Auch hier gibt es Fördermittel. Das Innenministerium unterstützt die Stadt mit 30 000 Euro.

Löschwasserversorgung in den Ortsteilen wird hergestellt

Auch in Sachen Löschwasserversorgung in den Ribnitz-Damgartener Ortsteilen gibt es ebenfalls Fortschritte zu vermelden. Die beiden Löschwasserbrunnen in Langendamm sind fertiggestellt und bereits technisch abgenommen. Nach der Urlaubszeit werde die Feuerwehr in die Nutzung eingewiesen.

Im Herbst soll außerdem damit begonnen werden, den Ortsteil Freudenberg mit einer Zisterne auszustatten. Ein baugleiches Modell wurde bereits im Zuge der Erschließung des Baugebietes Alte Schmiede in Petersdorf im Boden versenkt. In Freudenberg soll die Löschwasserzisterne im Bereich des Kreisverkehrs nahe des Altenheims installiert werden. Spätestens im Frühjahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Seit Jahren wurde immer wieder die mangelnde Löschwasserversorgung in den Ortsteilen kritisiert. Mit den Brunnen in Langendamm und den Zisternen in Freudenberg und Petersdorf sind dann die größten Baustellen in diesem Bereich geschlossen.

Von Robert Niemeyer