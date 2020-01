Damgartener Hafen: Spritztour endet im Matsch

Ribnitz-Damgarten

Diese Spritztour endete im Matsch. Am Freitag staunten die Beamten des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers nicht schlecht, als sie zum Damgartener Hafen gerufen wurden und dort einen Hyundai entdeckten, der sich offenbar auf der Grünfläche in der Nähe der Ampelkreuzung an der B105 festgefahren hatte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer zuvor in der Nacht ein paar runden auf der Fläche gedreht und sich festgefahren. Die Polizei machte den Halter des Wagens ausfindig, einen 21-jährigen Ribnitz-Damgartener. Diesen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Befahrens von Grünflächen.

Auch Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt – das betroffene Grundstück gehört der Stadt Ribnitz-Damgarten – machten sich vor Ort ein Bild. Der Halter sicherte zu, selbst dafür zu sorgen, dass das Auto abgeschleppt wird. Auch wolle er die entstandenen Schäden beseitigen.

Von Robert Niemeyer