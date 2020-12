Damgartener Restaurant macht Lieferservice mit Weihnachtsessen

Ribnitz-Damgarten

Weihnachten zum Mitnehmen oder liefern lassen – Ronny Röpcke und seine Mitarbeiter machen es möglich. Der Inhaber des Restaurants „ Ronnys“ in Damgarten bereitet seinen Kunden derzeit Ente und Rinderroulade mit Kartoffelklößen, Apfelrotkohl und klassischer Soße zu.

Um eine Ente zuzubereiten, braucht es Zeit, verrät Röpcke. Zunächst werde sie gesalzen und gepfeffert. Dann wird sie für zwei Stunden bei 160 Grad in den Ofen geschoben. „Die Zubereitung muss langsam und ohne hohe Temperaturen geschehen. Nur so wird sie zart“, verspricht der Chef. Was nicht fehlen darf, ist die knusprige Haut der Ente. Dafür muss die Ofentemperatur für die letzten zehn Minuten auf 200 Grad erhöht werden.

Die „knusprige Ente“ mit zwei Kartoffelklößen, Apfelrotkohl und Soße kostet im „Ronnys“ 19,50 Euro. Die Roulade 16,90 Euro. Quelle: Lena-Marie Walter

Hausgemachter Apfelrotkohl

Sowohl zur Ente als auch zur Rinderroulade wird beim „ Ronnys“ hausgemachter Apfelrotkohl serviert. Das Rezept: 1 kg frischer Rotkohl wird vor dem Kochen mit Zucker, Salz und Essig mariniert. Hinzu kommen 50 ml Rotwein, 250 g Zwiebelwürfel, 200 g Apfelmus, ein Lorbeerblatt, drei Nelken, 30 ml Essig, je 60 ml Apfel- und Kirschsaft, 100 g Zucker, 25 g Salz sowie 5 g Zimt.

Die Besonderheit: Das Weihnachtsessen wird nicht nur heiß geliefert. Die Gerichte können schon einige Tage vor dem Fest bestellt werden. Vorgekocht und vakuumiert kommt das Essen beim Kunden an. An Weihnachten müssen die Beilagen dann nur noch erhitzt und die Ente für 15 Minuten in den Ofen geschoben werden. Eine Anleitung erklärt genau, wie der Braten auch im heimischen Ofen so richtig knusprig wird. Das Gericht kostet 19,50 Euro.

