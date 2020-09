Ribnitz-Damgarten

An der Saaler Chaussee wird emsig am neuen Edeka-Markt gebaut. Um für dieses Vorhaben Baufreiheit zu schaffen, wurde im Februar dieses Jahres ein altes Wohnhaus abgerissen. Bis dahin war es das einzig erhalten gebliebene historische Bauwerk, das noch an die Damgartener Glashütte erinnerte. Es war das sogenannte „Häbenhaus“. In ihm wurde in Tonöfen die Glasmasse geschmolzen.

Gegründet wurde die Damgartener Glashütte 1852 von Otto Stark auf dem Gelände zwischen dem Nordausgang der Stadt und „den Tannen“. Die Voraussetzungen für die Gründung einer Glashütte waren günstig. Es gab genügend Arbeitskräfte und auch der Hauptbestandteil der Glasmasse, reiner Quarzsand (Siliziumdioxid), war reichlich vorhanden. Der wurde von einem Sandberg südlich der Hessenburger Brücke abgebaut und mit eigenen Fuhrwerken nach Damgarten transportiert.

Bis zu 60 Arbeiter waren in der Fabrik tätig

In dem von 1852 bis 1913 bestehenden Betrieb waren bis zu 60 Arbeiter tätig. Die Produktpalette war recht breit, so wurden unter anderem Bierkannen, Milchsatten und Konservengläser produziert. Auch Bier- und Seltersflaschen sowie Flaschenverschlüsse. Für letztere wurde ein eigener Produktionsbereich geschaffen. Die Arbeit war vor allem für die Glasbläser sehr hart, viele von ihnen starben früh an Lungenkrankheiten.

Otto Weidemann schilderte in der Festschrift zum Stadtjubiläum 1958 deren Arbeit so: „Der Glasbläser tauchte durch die kleine Öffnung seine Pfeife in die Schmelzmasse. Ein kleiner Klumpen blieb daran hängen. Durch Hin- und Herschwingen und Blasen wurde er bald zu einer länglichen, hohlen Glasblase. Hatte sie die ungefähre Größe, wurde mit dem Fuß eine eiserne Flaschenform herangerückt, die Glasblase hineingetan und die Form durch Abnehmen des Fußes wieder geschlossen. Durch kräftiges Blasen in die Pfeife bekam die Glasblase die genaue Gestalt der Flaschenform. Immer noch an der Pfeife sitzend, wurde sie aus der Form herausgenommen; sie war inzwischen so weit erkaltet, daß sie das Aussehen fertigen Glases hatte. Mit einem Stück Eisen, das in Wasser getaucht wurde, fuhr der Glasbläser um den Hals. Ein kleiner Ruck an der Pfeife ließ sie auf die Schaufel des Abträgers, der bereitstehen musste, fallen. Er beförderte sie in den Kühlofen. Nach langsamem Abkühlen im Kühlofen wanderten die fertigen Flaschen auf den Stapelplatz, der mit einem hohen Zaun umgeben war.“

Transport der Glasprodukte erfolgte mit Pferdefuhrwerken

Wurden die Erzeugnisse der Damgartener Glashütte anfangs ausschließlich mit Pferdefuhrwerken nach Rostock, Schwerin, Güstrow, Stettin, Lübeck und Wismar transportiert, wurden sie später auch mit Kähnen auf die Reise geschickt. Über den Wasserweg kamen dann auch die für den Produktionsprozess notwendigen Rohstoffe nach Damgarten. Deutlich verbessert hatten sich die Transportmöglichkeiten dann noch einmal dadurch, dass Damgarten 1888 Eisenbahnanschluss bekam. Damgartener Glaswaren fanden sogar bis nach England und Bulgarien ihren Weg.

Die Glashütte hatte einen schweren Stand, weil häufig die Besitzer wechselten. Hinzu kam die übermächtige Konkurrenz großer Unternehmen, der konnte die Damgartener Glashütte irgendwann nichts mehr entgegensetzen. 1907 wurde sie von den Pommerschen Glashüttenwerken Loitz und Stettin erworben, bereits wenige Jahre später, 1913, folgte die Zwangsversteigerung. Der Verband deutscher Flaschenfabrikanten hatte die Damgartener Glashütte gekauft und das nur aus einem einzigen Grund – um sie zu schließen. Ein Konkurrent weniger.

Von Edwin Sternkiker