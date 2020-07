Damgartener feierten Thronjubiläum des Kaisers

Ribnitz-Damgarten

„Nun schmücket die Häuser, streut Blumen und Reiser; Entflammet die Herzen im Jubelgesang: Allheil dir, mein Herrscher, mein König und Kaiser, Gott schütze und segne dich lebenslang.“ Mit dieser ersten Strophe eines Gedichts stimmt das Damgartener Wochenblatt im Juni 1913 seine Leser auf das 25-jährige Thronjubiläum Kaiser Wilhelms II. ein. Die Zeitung nennt ihn „Friedenskaiser“, spart aber sein „impulsives Handeln“ und seine „intimsten Beziehungen zu Herr und Marine“ nicht aus. Es sollte der letzte Friedenssommer des Kaiserreichs werden.

Bereits im Sonntagsgottesdienst wird des Kaisers in „besonderer Fürbitte“ gedacht. Die Kinder der Stadtschule huldigen dem Staatsoberhaupt am Vormittag des 16. Juni mit Vorträgen und Gesang. Lehrer Stähr hält eine Festrede.

Schuljugend führte den Festumzug an

Kurz vor 15 Uhr zieht es die Damgartener zunächst zum Rathaus und zur Barther Straße. Vertreter aus Politik, Kirche, Verwaltung und Vereinsleben haben sich vor dem Rathaus versammelt. Ein Festumzug nimmt Aufstellung, die Ansammlung dunkler Zylinder. Unter musikalischem Spiel setzt sich der Zug langsam in Richtung der „Tannen“ in Bewegung. Die Vorhut bildet die „Schuljugend“.

An der Spitze läuft der Magistrat mit dem Bürgermeister. Ihnen folgen das Bürgerschaftliche Kollegium, der Gemeindekirchenrat, die Vertreter der Post- und Eisenbahnverwaltungen, der Kriegerverein, die uniformierte Sanitätskolonne, die Schützengilde, die Handwerkerinnung und der Turnverein, beide freudig ihre Fahnen tragend, und die Feuerwehr. Die Kinder drängeln sich am Straßenrand und begleiten den Zug. Neugierige Blicke verfolgen das Treiben aus geöffneten Fenstern.

Nach einer guten halben Stunde erreichen die letzten Umzugsteilnehmer den Platz am Eingang zur Kastanienallee. Dichtes Gedränge. Aus einer Vielzahl von Kehlen erklingt das Lied „ Deutschland, Deutschland über alles“. Danach ergreift Bürgermeister Dr. Anklam das Wort. Er selbst war erst vor zwei Wochen in sein Bürgermeisteramt eingeführt worden. Dr. Anklam räumt ein, dass erst die Nachgeborenen ein abschließendes Urteil über das Wirken des Kaisers geben können. Aber dennoch sei unbestritten, dass „er nach außen und innen zielbewußt und erfolgreich für das Gedeihen unseres Landes gearbeitet habe“. Dies habe gerade im Ausland für „Mißgunst“ und „Anfeindungen“ gesorgt. Umso wichtiger sei, die „Segnungen des Friedens“ zu bewahren.

Ein Findling für Wilhelm II.

Anschließend steuert der Tag auf seinen Höhepunkt zu: die Enthüllung eines Gedenksteins. Der Bürgermeister befreit den massiven Findling von seinem Tuch und die Damgartener können die Inschrift: „Zur Erinnerung an die 25-jährige Regierung Kaiser Wilhelms II. – 1913“ lesen. Beifall. Nun geht es zum Platz vor dem Tannenheim. Der mitgebrachte Fahnenschmuck wird feierlich aufgestellt, ehe es fließend zum geselligen Teil des Nachmittags übergeht.

Und der Kaiser selbst? Der lässt sich ausgiebig bei den offiziellen Feierlichkeiten in Berlin huldigen. Auch hier ein vielfüßiger Festumzug. Die Sonne strahlt. Herrlichstes „Kaiserwetter“. Wilhelm II. ist am Zenit seiner Macht angekommen.

Doch das Unwetter zieht schon am Horizont auf. Zum 30-jährigen Thronjubiläum weilt Wilhelm II. an der Westfront im Großen Hauptquartier, umgeben von seinen Generälen. Es defilieren keine fröhlichen Kinder an ihm vorbei. Stattdessen marschieren unablässig Väter und Söhne in die Schützengräben. Zu oft auf dem direkten Weg ins Grab.

Von Jan Berg