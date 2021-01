Ribnitz-Damgarten

Wenn alles nach Plan läuft, kann die Stadt Ribnitz-Damgarten zur Saison 2022 mit einem weiteren Wohnmobilstandort an den Start gehen. Der soll am Damgartener Hafen entstehen. Gedacht wird an bis zu 20 Stellplätze.

Eine Idee, die bei den Mitgliedern des Bau- und Wirtschaftsausschusses gut ankam. Bei einer Enthaltung stimmten sie in ihrer Sitzung am Dienstag dem Aufstellungsbeschluss über die erste Änderung des Bebauungsplanes Nr. 61, Sondergebiet „Hafen Damgarten“ und damit der Aufnahme des Themas Wohnmobilstellplätze in den bestehenden B-Plan zu. Die letzte Entscheidung darüber fällt in der Stadtvertretersitzung am 3. Februar.

Der Stadtausschuss Damgarten hatte bereits in einer seiner Sitzungen die Zielstellung formuliert, im Bereich des Hafens Damgarten einen Wohnmobilstellplatz für Kurzzeitübernachtungen zu schaffen. Er wird sich am kommenden Dienstag ebenfalls mit dem Aufstellungsbeschluss befassen.

Initiativgruppe legt Vorschläge vor

Hintergrund: 2015 wurden die ehemaligen BHG-Gebäude am Damgartener Hafen abgerissen. Seitdem liegt das Gelände brach. Die Stadtverwaltung hat in den zurückliegenden Jahren versucht, Investoren für eine gewerbliche Nutzung zu finden. Zwar hat es Gespräche mit Interessenten gegeben, zum Beispiel für die Errichtung von Ferienwohnungen, doch die führten zu keinem befriedigenden Ergebnis.

Daraufhin wurde die Strategie geändert. Man sei sich einig geworden, dass man keine gewerbliche Nutzung wolle, erinnerte Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) in der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses. Stattdessen habe man sich darauf verständigt, die Aufenthaltsqualität am Damgartener Hafen für die Einwohner und Gäste zu verbessern.

Eine Initiativgruppe hatte sich bereits im November 2020 darangemacht hat, Vorstellungen für die Gestaltung und Nutzung des Sondergebietes Hafen Damgarten zu Papier zu bringen. Zu dieser Gruppe gehören der Stadtvertreter Horst Schacht ( Die Linke), Rita Falkert (Bürgerbündnis), die dem Stadtausschuss Damgarten als sachkundige Bürgerin angehört, und Dr. Frank Ziller, Vorsitzender des Pommerschen Geschichts- und Heimatvereins.

Das Ergebnis ihrer Überlegungen liegt jetzt vor und wurde den Mitgliedern des Bau- und Wirtschaftsausschusses vorgestellt. Neben der Aufstellfläche für Wohnmobile schlägt die Initiativgruppe unter anderem vor, einen Grillplatz zu schaffen.

Nachbau von Salzprahm soll Hingucker werden

Vorgeschlagen wird weiterhin die Schaffung einer gastronomischen Einrichtung als Eiscafé ohne Speisenangebot mit offener Vorterrasse – Blick zum Hafen. Damit würde man einem bereits oft geäußerten Wunsch von Einwohnern und Gästen nachkommen, betonen die Mitglieder der Initiativgruppe. Das Gelände wäre aus ihrer Sicht auch ein idealer Aufstellungsort für den zehn Meter langen Nachbau eines Salzprahms. Die Arbeiten daran sind beendet und wurden beim Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung ausgeführt.

Mit dem Salzprahmnachbau soll an die wichtige Rolle des Damgartener Hafens für den Transport des in Bad Sülze produzierten Salzes nach Wismar erinnert werden. Dazu wurde das Salz in Bad Sülze in Säcke abgefüllt und auf Prahme, das waren bis zu 20 Meter lange Boote, auf der Recknitz flussabwärts bis zur Mündung nach Damgarten und weiter über den Ribnitzer See nach Dändorf verschifft. Hier wurde das Salz dann auf Karren umgeladen, zum Dierhäger Strand transportiert, auf Reusenboote umgeladen und schließlich zu den vor der Küste ankernden Seglern gebracht, die das Salz weiter nach Wismar transportierten.

Angesichts des immer weiter zunehmenden Fahrradtourismus in Ribnitz-Damgarten und der Region wird auch die Aufstellung einer ausreichenden Zahl von Fahrradständern angeregt. Vorgeschlagen wird weiterhin die Schaffung eines Freizeitsportplatzes, wo zum Beispiel nicht nur Volleyball und Federball gespielt werden können, sondern auch Wikinger-Schach und Boule möglich ist. „Wir werden diese Vorschläge sehr gern in unsere Überlegungen aufnehmen“, sagte Bauamtschef Heiko Körner.

Von Edwin Sternkiker