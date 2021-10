Dank Spenden der OZ-Leser: Neuer Spielplatz eingeweiht

Ribnitz-Damgarten

Am Sonnabend ist der neue Spielplatz des Heimattierhofs an den Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten endlich eröffnet worden. Kinder der Bernsteinstadt haben lange darauf gewartet. Vor allem dank zahlreicher Spenden der Leser der OSTSEE-ZEITUNG konnten die neuen Spielgeräte finanziert werden. „Das ist total super“, freute sich Andrea Petrich, Leiterin des Heimattierhofs darüber, dass beim Herbstfest am Samstagnachmittag die Spielgeräte eingeweiht werden konnten.

„Wir sind gespannt, wie die Kinder das annehmen“, sagt Petrich. Sie selbst war die Erste, die die kleine rote Rutsche ausprobierte. Anschließend nahmen kleine und etwas größere Kinder den Spielplatz in Beschlag. Entstanden ist ein großes Klettergerüst im Zentrum des Hofes. Zwei größere Wippen sind außerdem aufgebaut worden, darunter eine Stehwippe, und mehrere Schaukeltiere. „Passend zum Tierhof“, sagte Holger Wilcke, Vorsitzender des Heimattierhof-Vereins.

Rund 21500 Euro gespendet

Der Verein hatte dabei eine stattliche Summe zu stemmen, um das Projekt seinen Vorstellungen entsprechend umsetzen zu können. Die Auswahl der Spielgeräte wurde im Herbst vergangenen Jahres getroffen. Im September wurden die Geräte geliefert. Fast 40000 Euro kostete der Spielplatz inklusive Aufbau am Ende.

Möglich wurde die Finanzierung durch die Leser der OSTSEE-ZEITUNG. Anlässlich der traditionellen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ hatte die OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten im vergangenen Jahr den Heimattierhof unterstützt. Rund 21500 Euro spendeten die OZ-Leser damals.

Andrea Petrich, Leiterin des Heimattierhofs, weihte das Klettergerüst ein. Quelle: Robert Niemeyer

Mit Fördermitteln des Landes wurde die Finanzierung komplettiert. Nach der Schneekatastrophe am Osterwochenende 2018 war der Heimattierhof von der anschließenden Schneeschmelze stark betroffen. Andrea Petrich hatte sich seinerzeit an die ehemalige Landtagsabgeordnete Susann Wippermann (SPD) gewandt. Eine Förderung aus dem Topf für Zoos wie den Vogelpark in Marlow sei nicht möglich gewesen.

Landesförderung über 28000 Euro

Nach einem Spaziergang über den Hof im vergangenen Sommer wurden Fördertöpfe möglich gemacht. „Ein sehr erfolgreicher Spaziergang“, sagte Susann Wippermann. 28000 Euro wurden dem Verein zur Verfügung gestellt. Damit wurde nicht nur der Spielplatz gebaut. Auch Dächer von Tierhäusern konnten erneuert werden. „Es sieht wunderbar aus. Der Tierhof ist ein richtig schönes Ausflugsziel geworden“, so Susann Wippermann.

Vor allem die Spielgeräte waren zuletzt ein trauriger Anblick. Das alte Klettergerüst war sogar vom TÜV gesperrt worden. Der Heimattierhof brauchte allerdings Geld, um einen neuen zu bauen. Dank der Unterstützung der Bürger war dies nun möglich. „Vielen Dank dafür“, so Andrea Petrich.

Vor 20 Jahren wurde der Tierhof gegründet, ursprünglich um Suchtkranken im Rahmen einer Arbeitstherapie zu helfen, den Weg zurück in ein normales Leben zu finden. Mittlerweile hat sich der kleine Tierpark auch dank des Engagements zahlreicher ehrenamtlicher Helfer zu einem Erlebnishof verwandelt, der Familien, Kitas, Schulklassen und auch Touristen anlockt.

Von Robert Niemeyer