Darauf kann dieser Koch aus Ahrenshoop im Urlaub verzichten

Ahrenshoop

Die Arbeit als Koch hat Henry Seikrit von Dresden nach Ahrenshoop geführt. Der 34-Jährige hat damit Neuland betreten, denn vorher kannte er die Region nicht. Nun hofft er, dass die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus soweit aufgehoben werden, dass er tatsächlich seine Kochkünste zeigen kann.

Bevor er erst vor gut sechs Wochen die Stelle in dem Künstlerort antrat, war er in einem einstigen Künstler-Casino, davor als Souchef in einem Hotel nahe der Frauenkirche in Dresden aktiv.

Auf dem Deich gleiten

Aktiv ist der junge Mann auch in seiner Freizeit. Er ist begeisterter Skateboarder. Die Strecke auf dem Deich zwischen Dierhagen und Wustrow hat er schon mal zu einer seiner Lieblingsstrecken gekürt. Auf dem Asphalt lasse es sich so schön dahingleiten.

Eher einfach mag es Henry Seikrit im Urlaub, er steht auf Camping. Auf Luxus bei dieser Art, den Urlaub zu verbringen, „kann ich gut verzichten“, sagt der Koch, den zahlreiche auffällige Tätowierungen zieren.

Von Timo Richter