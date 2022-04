Born

Wie krank muss jemand im Gehirn sein, wenn er sich zu einem „Herrenmenschen“ aufschwingt? Was geht in ihm vor, wenn er Häftlinge als „schlechtes Material“ bezeichnet und Hunde besser behandelt als Menschen, sogar abgerichtete Bestien auf Wehrlose hetzt und sie zerfleischen lässt. Das hat sich auch auf dem Darß zugetragen. Einer von den Menschenschindern war Franz Mueller. So hieß er 1936 auf dem „SS-Aufnahme- und Verpflichtungsschein“.

Im Jahre 1924 gelangte er zunächst in Vertretung für den erkrankten Forstmeister Wendt auf den Darß und bezog ein Jahr später das Forsthaus, in dem schon sein Amtsvorgänger Ferdinand von Raesfeld (1855–1929) gelebt und gewirkt hatte.

Bis 1945 schaffte es der titelsüchtige Franz Mueller zum SS-Generalmajor. Ulrich Kasparick, Pfarrer und pensionierter Staatssekretär aus Berlin, hat recherchiert und etliche Originale aus Archiven über ihn beigebracht, die er nun in der Broschüre „Eine Recherche“ veröffentlichte. Voraus ging eine erste Skizze zum Thema „Der Darß zwischen 1933 und 1945“. Kasparicks Motivation ist ein fehlender Hinweis am „Borner Hof“, ehemals „Witts Hotel“, das als Außenlager vom KZ Neuengamme und vom KZ Ravensbrück benutzt wurde.

Ulrich Kasparick hat zum Wirken des früheren SS-Generalmajors Franz Mueller auf dem Darß recherchiert und seine Ergebnisse in einer Broschüre zusammengefasst. Quelle: Ulrich Kasparick

Ursachenforschung

Wo liegen die Ursachen für das abnorme Fehlverhalten eines naturverbundenen Forstmannes, der direkten Umgang mit ranghöchsten SS-Offizieren, so auch mit dem Reichsführer Heinrich Himmler, pflegte? Eine Ursache ist in der frühesten Jugend zu finden, denn Franz Mueller wurde im Alter von elf Jahren an den preußischen Kadettenschulen in Plön und Berlin-Lichterfelde gedrillt. Die Kinder sollten mit harten Strafen zum „unbedingten Gehorsam“ erzogen werden. Alle erlittenen Schmerzen gab der Kadett später nach unten weiter.

Diese Grabstelle auf dem Borner Friedhof erinnert an die fünf KZ-Häftlinge, die 1944 bei einem Fluchtversuch erschossen wurden. Quelle: Timo Richter

Ulrich Kasparick erkundet und belegt, wie es möglich war, „dass ein Oberförster und Forstmeister auf dem weit abgelegenen Darßer Wald innerhalb kürzester Zeit selbst zu einem der ranghöchsten Offiziere der Waffen-SS wurde.“ Aus den Unterlagen geht hervor, wer im Forsthaus Born „bei den Muellers“ zu Tisch saß und im Wald zur Jagd ging. „Die ersten KZ-Häftlinge auf dem Darß sind für das Jahr 1941 nachgewiesen. Im Januar/Februar kamen 50 Zeugen Jehovas (Männer) aus dem KZ Neuengamme bei Hamburg zum Reetschneiden auf den Darß. Sie wurden in Wieck untergebracht“, schreibt der Autor in einem Kapitel.

Flucht

Franz Mueller wurde Präsident des Reichsverbandes für das Hundewesen. Auch in Born wurden Wachhunde ausgebildet, nachweislich für den Einsatz ab 1941 in Konzentrationslagern. Die Zwinger standen mitten im Ort. Das Hundegebell war nicht zu überhören, auch nicht das Klappern der Holzpantinen der Häftlinge. In seiner Broschüre geht Ulrich Kasparick auf das Buch „Kein Ort zu bleiben“ von Franz Mueller ein. „Es ist die schnulzige Romantik eines SS-Verbrechers“ und erschien im Interverlag A.-G. Zürich ohne Jahresangabe im Impressum.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mueller beschreibt darin seine Flucht am 21. Juni 1945 aus seinem Bunkerversteck im Wald. Mit dem Boot eines Borner Fischers konnten er und seine Begleiter über den Bodden entkommen – zunächst nach Hamburg. In seinem Schmarren schreibt Mueller: „Ich legte für den Fischer noch eine Schachtel Zigaretten auf die Bootsbank. Er würde seinen Kahn bald finden.“ Als Geheimdienstler tauchte Mueller unter, bis er entlarvt wurde und ins bayerische Lenggries zog, wo er 1976 unbehelligt starb. Aus seinen Biografien hatte er alles für ihn Schädliche entfernt. Franz Mueller wurde nie vor Gericht gestellt und niemals verurteilt. Ulrich Kasparick hat sein Buch „im Andenken an die Menschen geschrieben, die unter Lebensgefahr in Born a. Darß für Mueller-Darß schuften mussten: Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, russische Kriegsgefangene.“ Und er hofft auf eine Gedenktafel am Borner Hof.

Von Elke Erdmann