Born

Am Weststrand rangeln die Gäste um die besten Plätze. Da werden kleine Festungen zusammengeschraubt, der Platz mit „Belegt“-Schildern für sich reklamiert. Die Ranger des Nationalparkamtes sehen diesem Treiben nicht länger zu und nehmen die Burgen aus Holz regelmäßig auseinander. Amtsleiter Gernot Haffner beklagt eine deutliche Zunahme dieser massiven Bauten.

Als Betroffene fühlt sich Ingetraut Schenkel dagegen von der Nationalparkverwaltung schikaniert. Die Frau aus Wernigerode sagt, „wir machen doch nichts kaputt“. Sie selbst bezeichnet sich als Sprecherin von zehn Familien, die sich regelmäßig zum gemeinsamen Urlaub auf dem Darß einfinden. Doch nun fühlten sich die von den Rangern gegängelt, außerdem kritisieren sie, dass die kleinen Burgen zur Befestigung eines Sonnenschutzes von den Rangern zerstört würden.

Urlauber sprechen von Schikane

Angefangen habe der Ärger in diesem Jahr, berichtet Ingetraut Schenkel, die seit 47 Jahren auf dem Darß Urlaub macht. Das Lieblingsplätzchen der Gruppe findet sich am Weststrand zwischen dem Strandübergang 5 und dem Müllerweg. Jetzt habe es seitens eines Rangers geheißen, „wo wir stehen, soll eine Düne entstehen“. Das will Ingetraut Schenkel nicht glauben. „Da wachsen doch nur ein paar Grashalme.“

Der junge Ranger habe erklärt und erklärt und um des lieben Friedens willen sei die Gruppe dann direkt auf den Strand umgezogen – mitsamt der eigenen Worten zufolge kleinen Burgen. Den Sinn der Aufforderung habe sich nicht verstanden, weil die frei gewordenen Plätze sofort wieder von anderen Gästen in Beschlag genommen worden seien.

Die Enttäuschung habe dann nicht lange auf sich warten lassen. Es war alles eingerissen, der Ranger habe nun kein Ohr mehr für die Urlauber gehabt. „Wir sehen das als Schikane an“, sagt die Sprecherin der Gruppe von zehn Familien.

Burgen werden immer größer

Die Burgen am Weststrand werden immer größer und deren Zahl nimmt zu – das ist die Beobachtung im Nationalparkamt. Und bei solchen Bauwerken im Dünenbereich kennt die Nationalparkverwaltung kein Pardon. „Diese Burgen werden eingerissen“, sagt Amtsleiter Gernot Haffner.

Den Bau kleiner bescheidener Konstruktionen mit Holz direkt von Strand, um beispielsweise ein Handtuch als Windschutz zu befestigen, hätten die Ranger bislang toleriert. Inzwischen würden in den Dünen schon feste Bauwerke errichtet, dafür werde auch Holz aus dem Wald an den Weststrand geholt.

Ranger steuern gegen

Bei manchen Urlaubern sei zudem eine „enorme Technisierung“ festzustellen. Mit Hilfe von Akku-Schraubern würden die Holzteile zusammengeschraubt, die zum Teil massiven Bauten dann auch noch als „belegt“ gekennzeichnet. „Da hält ein Verhalten Einzug, das mit dem Nationalparkgedanken nicht vereinbar ist.“

Beim Weststrand handele es sich um einen Naturstrand, „und so soll es auch bleiben“, sagt Gernot Haffner. Die Dünenbereiche seien grundsätzlich tabu. Schon gar nicht gehe es an, dass Gäste bestimmte Bereiche des Westrandes für sich reklamieren würden. Angesichts zunehmenden Fehlverhaltens würden die Ranger verstärkt gegensteuern und solches Tun unterbinden – auch durch das Einreißen massiver Burgen.

Timo Richter