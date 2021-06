Born

Eins ist gewiss: Zur Premiere des Stückes „Die Heiden von Kummerow“ am Freitagabend waren die Dichter Fritz Reuter, Klaus Groth, Rudolf Tarnow und Martha Müller-Grählert auch irgendwie dabei. Sie högten sich bannig, dass in Born bei den Darß-Festspielen die plattdeutsche Sprache gepflegt wird. Und das nun schon seit 2013. Von einer Corona-Pandemie wussten sie damals noch nichts. Zu ihren Lebzeiten gab es andere Seuchen, die Menschen krank machten und dahin rafften. Nun ist es dem Intendanten und Regisseur Holger Schulze trotz widriger Umstände erneut geglückt, ein Stück auf die Bühne zu bringen, das sich sehen lassen kann. „Martin der Gerechte“ steht in diesem Sommer auf dem Spielplan.

Ihn verkörpert in der ersten Spielsaison der Borner Gregor Mau, noch zehn Jahre jung. „Nah den‘ n Heiligen St. Martin mit den‘ n zerschnädenen Mantel und den’n Martin ut Wittenbarg ward ick de drüde grote Martin sien“, verkündet er lauthals auf einer Bank stehend. Ein hehres Ziel!

Geschwister auf der Bühne

Sein Gefährte ist Bruder Alexander (13). Doch der mimt den etwas merkantilen Johannes Bärensprung aus dem Armenhaus, in Flickenbüx, immer hungrig und im wahren Leben ebenso klug wie sein jüngerer Bruder. Und wieder ist Ulrike dabei. Die Pastorentochter spielt die zarte Madita (10) von Klitzing aus Zingst. Erstmalig auf der Bühne, tritt sie nun in die Fußstapfen ihrer älteren Schwester Lilly. Sie startete 2013 mit einer Jungenrolle, gab danach die Komtesse Charlotte und war im Januar dieses Jahres in der dritten Staffel der TV-Serie „Charité“ in einer Hauptrolle als Leistungsturnerin in einer atemberaubenden Szene zu sehen.

Madita von Klitzing als kluge Pastorentochter Ulrike. Quelle: Elke Erdmann

Ohne viel Action agieren die drei Kinder gekonnt, mit Mimik und Gestik so, als wäre die Freilichtbühne ihr eigentliches Zuhause. Von hohen Laubbäumen umgeben, in denen fröhlich zahlreiche Vögel ihr Abendlied singen, geht es im Stück auch um Bäume. Die Naturbühne gibt sich zauberhaft. In der Mitte steht ein alter Dreschkasten, dahinter die Mühle. An der Erntekrone wehen blau-weiße Bänder, und die Kirche befindet sich zum Glück noch im Dorf, auch wenn die meisten Einheimischen sie schonen, denn sie gehen da nicht hinein.

Worum es geht

Aber Pastor Breithaupt kommt mit einem Akkordeon heraus. Bereits seit 2013 spielt Heribert Gietz „mit Lust und Freude“ den Pastor Breithaupt und nun auch noch den hitzigen Händler Adam Rodewald. Der gehört zur Gemeinde der Erhellten und verkündet als falscher Prophet Dinge, an die er sich selbst nicht hält. Er bezeichnet Fleischessen als Sünde, isst heimlich Schlackwurst und Schinkenstullen und trinkt Alkohol. Wie Johannes und Martin dem heuchlerischen Sektenprediger auf die Spur kommen, zeigt die Geschichte.

Noch nicht im Streit: Auguste Grambauer (Doris Pagel) und Adele Kienbaum (Sonja Hahm). Quelle: Elke Erdmann

Dirk Möller mimt Gottlieb Grambauer. „Ich bin ein Homo ludens, ein spielender Mensch.“ Mit seiner Frau Auguste, Doris Pagel, scheint er nicht gesegnet zu sein. Grambauer liefert eine anrührende Szene vor dem alten Katen, spielt sogar „Dat du min Leevsten büst“ auf der Mundharmonika für sie. Doch die kaltschnäuzige Frau reagiert mit Koppweihdaach und begegnet dem Bauern Trebbin, Jörg Burmeister, der wie sie von Kindheit an Plattdeutsch spricht, nicht gastlich. Auguste gerät mit Sonja Hahm als Adele Kienbaum in ein Wortgefecht, dass die Lachmuskeln bewegt. Kleine Accessoires wie die als Kalit bezeichneten Essenkörbe, das alte Fahrrad, mit dem Hartmut Dobecki als Apotheker vorfährt, sowie die Kledage der Akteure versetzen die Zuschauer in eine beinahe romantisierende Zeit, wenn da nicht die Armut wäre.

Bekannte Gesichter

Mimte Helge Koch über Jahre den von den Dorfkindern geliebten und von der Gemeinde ausgenutzten Kuhhirten, erscheint er nun humpelnd als Opa Bärensprung mit einer uralten Trompete, aus der er keinen Ton herausbringt. So kann er auch nicht blasen, als der Feuerteufel im Dorf unterwegs ist. Doch gibt es ja den Brandschutzmeister Gerd Scharmberg, der als Krug-Wirt und Dorfschulze alle Einwohner im Griff hat, sei es zuerst auch nur mit dem Pinkelpott. Die schlauen Kinder sind dem Brandstifter ganz nahe. Am Ende waltet Niklas Ziemann als Unterwachtmeister Kaspar Mauser seines Amtes.

Volker Helm aus Rostock: „Dat is dat best, wat wie hier boben hemm‘!“ Quelle: Elke Erdmann

So kann es sich zugetragen haben, wie es der Schriftsteller Ehm Welk (1884-1966) zwischen den beiden Weltkriegen formuliert und Holger Schulze bühnenreif gemacht hat: Mit seiner treuen Produktionsleiterin Sylvia Karow, die zum 10. Mal alle Fäden in der Hand hält, mit Maskenbildnerin Beate Hentschel und Stephanie Muche, verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Im Hintergrund sorgt Wilfried Gabbert für Licht und für treffliche Töne. Die dankbaren Zuschauer klatschten, johlten und pfiffen vor Vergnügen. Mit voller Kehle sangen alle das Lied von Herrn Pastor sien Kauh.

Der Rostocker Volker Helm, ehemals Müller, sah mit seiner Großfamilie in den letzten Jahren alles, was es in Plattdeutsch gab. Er sagte: „Dat is dat best, wat wie hier boben hemm‘.“

Theater: Darß-Festspiele, „Martin der Gerechte“, bis zum 3. September 2021, Freilichtbühne Born, Telefon: 038234-55812. Nächste Vorstellung: 02. Juli um 20 Uhr, hochdeutsch.

Von Elke Erdmann