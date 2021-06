Born

Ein Neustart mit Unsicherheit: Nach den Lockerungen infolge geringerer Ansteckungszahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie will der Intendant der Darß-Festspiele, Holger Schulze, durchstarten. Die neue Episode der Heiden von Kummerow feiert am Freitag, 25. Juni, Premiere auf der Naturbühne in Born. Eine Testpflicht besteht nicht, am Sitzplatz selbst müssen die Besucher keine Maske tragen.

Laut Holger Schulze sind das schon einmal zwei Faktoren, die den Besuch des Stücks „Martin der Gerechte“ viel angenehmer machen. Weiterhin wird es aber Abstandsregeln geben.

Finanziell wird es eng

Das hat natürlich Auswirkungen. Längst nicht alle Plätze auf den Zuschauerrängen können verkauft werden. Wie viele Plätze am Ende besetzt werden dürfen, wird sich erst kurz vor der Premiere herausstellen. Selbst wenn die auf 100 reduzierten Plätze während der Spielzeit gut belegt sind, wird des finanziell gesehen „sehr, sehr eng“, sagt der Theatermacher.

Gegengesteuert hat Holger Schulze mit einem Zurückfahren aufwendiger Effekte. Auch beim Einsatz von Material und Technik will der Intendant Zurückhaltung üben. Damit rückt der schauspielerische Aspekt wieder in den Vordergrund.

„Rückkehr zu alten Qualitäten“

Das bezeichnet der Vorsitzende des Festspiel-Vereins als „Rückkehr zu alten Qualitäten“. Mit „Martin der Gerechte“ sei ein sehr gutes Stück am Start. Im Gegensatz zu früheren Aufführungen, die zuweilen eher als Aneinanderreihung einzelner Episoden daherkamen, wird in diesem Jahr eine durchgehende Geschichte erzählt, betont Holger Schulze. Die Vorlagen aus dem Roman von Ehm Welk hat er auf die Region umgemünzt. Weil er Anfang dieses Jahres noch an dem Stück geschrieben hat, konnten auch aktuelle Entwicklungen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in die Handlung „eingebaut“ werden. Das Publikum dürfe sich auf spannende Theaterabende freuen. Der Intendant selbst empfindet „Martin der Gerechte“ als eine seiner schönsten Ehm-Welk-Inszenierungen. Ursprünglich sollte die Inszenierung in der Spielzeit 2022 gezeigt werden.

Im vergangenen Jahr sollte mit dem „Freischütz“ ein großer Wurf gelingen. Das aufwendige Stück, sogar Live-Musik war geplant, wurde dann aber aufgrund der Corona-Pandemie gekippt. Stattdessen wurden den Zuschauern einzelne Szenen dargeboten. Außerdem gab es frühere Vorstellungen auf einem großen Bildschirm zu sehen. In diesem Jahr treten die Akteure – sämtliche Kollegen und die mitwirkenden Kinder werden alle zwei Tage auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet – „in einer halbgewalkten coronabestimmten Inszenierung auf, wie Holger Schulze sagt. Der Freischütz soll dann in der kommenden Spielzeit auf die Bühne kommen.

Vorverkauf stieg sprunghaft an

In der Adaption geht es um Martin Grambauer, der sich neben seinen Namensvettern, dem Heiligen Martin und Martin Luther, als dritten Großen Martin in der Geschichte wähnt. Auf seinem Weg zum „Ritter der Gerechtigkeit“ werden ihm laut Holger Schulze einige Steine in den Weg gelegt. Mit von der Partie sind wieder die aus den Vorjahren bekannten Figuren wie der Pastor, der Dorfschulze oder Auguste. „Ganz sicher werden die Lachmuskeln der Besucher ordentlich strapaziert.“

Der Vorverkauf hat schon vor längerer Zeit begonnen, aber gerade in den vergangenen Tagen verzeichnet Holger Schulze einen geradezu sprunghaften Anstieg der Buchungen. Vorwiegend werden die Karten über das Internet verkauft, sie sind aber auch in den Tourist-Informationen auf der Halbinsel erhältlich. An der Abendkasse könne es noch Restkarten geben, das aber sei nicht sicher.

Neues Ticketsystem

Mit dem neuen Ticketsystem können Plätze automatisch gesperrt werden, um Abstandsregeln einhalten zu können. Sie können aber auch wieder freigegeben werden, sollten sich Regelungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ändern.

Von Timo Richter