Darß-Festspiele wagen Paradigmenwechsel

Born

Ganz neue Töne werden im kommenden Jahr bei den Darß-Festspielen angeschlagen. Auf der Freilichtbühne in Born wird gesungen, bestenfalls auch noch musiziert. Mit Gesang, Musik und Tanz will der Macher der Darß-Festspiele, Holger Schulze, neue Wege gehen, selbst spricht der Intendant des Festspiel-Vereins von einem „ Paradigmenwechsel“.

„Platt geht immer, mit Platt geht mehr“, ist Holger Schulze überzeugt. Das neue Kapitel aus dem Ehm Welk’schen Roman „Die Gerechten von Kummerow“ ist mit „Der Freischütz“ überschrieben. Selbst der Autor der Vorlage für die Darß-Festspiele hat sich in dem Abschnitt an das Original von Carl Maria von Weber angelehnt – wenigstens thematisch. Denn da taucht die Suche nach Zauberkugeln ebenso auf wie eben Gesang.

Suche nach Musikern

Wie genau das in Born über die Bühne gehen soll, ist auch Holger Schulze noch nicht ganz klar. Klar ist derzeit nur: Es werden auch professionelle Opernsänger und Musical-Darsteller auf der Freilichtbühne zu sehen sein, so Holger Schulze. Derzeit werden aber auch noch andere Ideen ausgebrütet. Am liebsten würde der Intendant die Sänger musikalisch begleiten lassen. Das aber erscheint auf den ersten Blick unbezahlbar. Vorausschauend hat Holger Schulze schon eine finanzielle Unterstützung des ehrgeizigen Vorhabens beantragt.

Erste Kontakte hat er auch schon zum Jugend-Blasmusik-Orchester geknüpft. Es erscheint allerdings wenig wahrscheinlich, dass die jungen Bläser die neue Spielzeit über vom 26. Juni bis zum 4. September in großer Formation zur Verfügung stehen. Vielleicht aber, so die Gedankenspiele Holger Schulzes, ist das mit einer Minimalbesetzung möglich. Sogar der Tanz einer Kindergartengruppe erscheint dem Theatermacher denkbar. Jede Möglichkeit wird auf eine Verwirklichung hin abgeklopft. So stehen in Kürze Gespräche mit dem Chef des Richard-Wossidlo-Ensembles in Ribnitz-Damgarten auf dem Plan.

Der Zuschauer, sagt Holger Schulze, „könne auf jede Menge Überraschungen gefasst sein“. Denn der Freischütz Ehm Welks stehe dem des Carl Maria von Weber „in nichts nach“.

Neues Verkaufssystem

Die Darß-Festspiele präsentieren 2020 den "Freischütz" mit Musik und Gesang. Quelle: Darß-Festspiele

Mit dem „ Freischütz“ will Holger Schulze neue Wege auf der Bühne in Born beschreiten, mit den Kurverwaltungen an der Seite hat er das bereits getan. Denn in Kooperation mit denen und Tourist-Informationsstellen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie in der Region zwischen Ribnitz-Damgarten und Barth wurde ein komplett neues Info- und Verkaufssystem erarbeitet.

„Total glücklich“ ist Holger Schulze angesichts des neuen Systems. Gar nicht so einfach war es allerdings, die Verkaufsstellen von dem zu überzeugen. Doch am Ende waren alle mit im Boot. Karten für einzelne Aufführungen können ab sofort direkt vor Ort erworben werden. Das geht für den Interessenten auch ohne eigene Internetverbindung.

Verlängerung

Aufgrund der riesigen Resonanz auf das Vorjahresstück „Die Heiden von Kummerow – Die Augenbinde der Justitia“ sind die Darß-Festspiele in die Verlängerung gegangen: Es wurden drei zusätzliche Vorstellungen gegeben. Die Aufführung galt technisch als anspruchsvoll.

Von Timo Richter