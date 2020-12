Darß/Fischland: Amtsausschuss befasst sich mit Widersprüchen aus Born

Ribnitz-Damgarten

Endspurt vor dem Jahreswechsel: Auch in dieser Woche finden wieder einige öffentliche Sitzungen kommunalpolitischer Gremien in der Region Ribnitz-Damgarten statt. Die Woche im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Donnerstag, dem 17. Dezember, tagt im großen Sitzungssaal des Rathauses Ribnitz um 17 Uhr der Amtsausschuss Ribnitz-Damgarten. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Einwohnerfragestunde, die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Amtes Ribnitz-Damgarten für das Jahr 2021 und die Neuwahl der Schiedsperson der gemeinsamen Schiedsstelle des Amtes Ribnitz-Damgarten.

Amt Recknitz /Trebeltal

Die Mitglieder der Stadtvertretung Bad Sülze kommen am Dienstag, dem 15. Dezember, um 19 Uhr in der Freiwilligen Feuerwehr zur Beratung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen zunächst Einwohnerfragestunde und der Bericht der Bürgermeisterin zu wichtigen Angelegenheiten der Kommune. Die Stadtvertreter werden sich dann über eine Erhöhung des Zuschusses für die Bewirtschaftung des kirchlichen Friedhofes in Bad Sülze befassen. Außerdem liegt ihnen die Leader-Antragsstellung für das Projekt „Die historischen Eiskeller in Bad Sülze“ in der Kellerstraße zur Beratung und Beschlussfassung vor. Weiterhin befassen sie sich mit dem Bebauungsplan Nr. 8 „ Rosengarten“. Beraten werden die Stadtvertreter auch über den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 „Gewerbegebiet Böhlendorf im Drei-Städte-Eck Bad Sülze-Tribsees- Gnoien“ der Gemeinde Lindholz, hierzu liegt ihnen eine Beschlussfassung vor.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Dettmannsdorf-Kölzow werden sich in ihrer Sitzung am Montag, dem 14. Dezember, gleich in mehreren Tagesordnungspunkten mit dem Thema Solarpark befassen. Vorgesehen ist auch eine Einwohnerfragestunde und ein Bericht des Bürgermeisters. Die Sitzung findet in der Freiwilligen Feuerwehr statt und beginnt um 19 Uhr.

Amt Darß/ Fischland sowie Zingst

Mit zwei Widersprüchen aus Born gegen frühere Beschlussfassungen des Amtsausschusses befassen sich die Mitglieder dieses Gremiums am Montag, 14. Dezember. Die Borner Gemeindevertreter hatten gegen die Aufhebung eines Sperrvermerks zur Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gestimmt, wie auch gegen den Haushalt des Amtes für das kommende Jahr. Der beinhaltet eine Erhöhung der Amtsumlage. Von der Verwaltung werden die Widersprüche zurückgewiesen, sie seien unbegründet. Zudem soll eine Angestelltenstelle in eine Beamtenstelle umgewandelt werden. Die Sitzung des Amtsausschusses findet in der Strandhalle in Ahrenshoop statt. Der öffentliche Teil der Zusammenkunft beginnt um 13.30 Uhr.

Die Mitglieder der Borner Gemeindevertretung wollen am Dienstag, 15. Dezember, über den Etat des Boddendorfes für das kommende Jahr abstimmen. Außerdem geht es um den Wirtschaftsplan des Kurbetriebs. Abgestimmt wird zudem über eine Feststellungsklage der Kommune gegen das Amt Darß/ Fischland. Damit will Born einer möglichen Verjährung von Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit einem hochriskanten Finanzdeal auf den Namen Ahrenshoops entgegenwirken. Die Sitzung im Borner Hof beginnt um 18 Uhr.

Der Haushalt für das kommende Jahr steht auch in der Gemeindevertretung Dierhagen zur Abstimmung. Die Mitglieder des Gremiums kommen am Mittwoch, 16. Dezember, um 19 Uhr im Haus des Gastes zusammen. Während der Sitzung geht es zudem um den Wirtschaftsplan des Kurbetriebes.

Die Ahrenshooper Gemeindevertreter tagen am Donnerstag, dem 17. Dezember, um 18 Uhr im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr. Ihnen liegt der Wirtschaftsplan der Kurverwaltung vor. In der Sitzung wird der Bürgermeister die Öffentlichkeit über die Beschlüsse aus dem geschlossenen Teil der letzten Gemeindevertretersitzung berichten, und es ist auch eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

Von Timo Richter/Edwin Sternkiker