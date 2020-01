Darß-Gemeinden kehren in Tourismusverband zurück

Prerow/Born/Wieck

Heute wird der Beginn gemacht: Die Boddendörfer Born und Wieck sowie das Ostseebad Prerow kehren in den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst zurück. Die Bürgermeister der drei Darß-Kommunen haben sich in der jüngeren Vergangenheit auf einen gleichlautenden Beschlusstext zum Wiedereintritt in den regional Marketingverband geeinigt. Die Mitglieder der Prerower Gemeindevertretung haben die Abstimmung über den Beschluss heute Abend auf dem Tisch. Die Zusammenkunft im Kulturkaten „Kiek in“ beginnt um 19 Uhr. Dann werden die Mitglieder des Hauptausschusses der Borner Gemeindevertretung über den Antrag bereits abgestimmt haben. Dafür wurden die Mitglieder des Gremiums eigens unter einer verkürzten Ladungsfrist einberufen. Kurzfristig wollen auch die Wiecker Gemeindevertreter über den Wiedereintritt in den Tourismusverband abstimmen.

In erster Linie geht es den drei Kommunen nicht vorrangig um das vom Verband geleistete Marketing. Derzeit stünden sich öffentlich diskutierte Konzepte zur Finanzierung des Tourismus, auch stagnierende Projekte, wie die Weiterführung der Darßbahn nach Zingst und später bis nach Prerow, oder Probleme im Radwegenetz gegenüber, heißt es in der Begründung. Wie zukunftsweisende verkehrspolitische Entwicklungen funktionieren können, sollen demnach noch zu erstellende Mobilitätskonzepte aufzeigen. Dabei geht es auch um die Frage, wie ein kostenfreier Personennahverkehr finanziert werden kann.

Gemeinden wollen Einfluss nehmen

In diese Prozesse wollen die Kommunen bereits in einer frühen Phase eingebunden werden, „das ist von existenziellem Interesse“, heißt es in der von den Gemeindeoberhäuptern abgestimmten Begründung. Auf mögliche Fehlentwicklungen sollte Kraft eigener Erfahrungen frühzeitig Einfluss genommen werden.

Um das zu erreichen, bedürfe es einer starken Interessenvertretung. Für die Halbinsel, die Städte Barth und Ribnitz-Damgarten sowie die südliche Boddenküste bis zur Kreisgrenze auf dem Festland, könne das der Tourismusverband werden, heißt es zur Begründung des gemeinsamen Engagements. Nach gemeinsamen Gesprächen auch mit dem Verband habe sich gezeigt, dass die Touristiker auf die Erfahrungen und Mitwirkungen der Darß-Kommunen keinesfalls verzichten wolle. Die Mitgliedschaft von Born, Prerow und Wieck sei nicht allein eine Stärkung des Verbandes, sondern auch Anlass für dessen Neuaufstellung.

Von Timo Richter