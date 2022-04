Wieck

Beim Darß-Marathon am Wochenende sind Rekorde nur so gepurzelt. Sowohl der Erste beim Marathon kam mit einer neuen Bestmarke ins Ziel, auch der Schnellste über die halbe Distanz war schneller als der Erste im Vorjahr. Und das bei nicht gerade angenehmen Witterungsbedingungen auf der Strecke.

Finn Große-Freese aus Rostock machte das Rennen bei den Männern über die halbe Marathondistanz. Sichtlich genervt vor allem von Wind aus Nordost kam der 21-Jährige nach 1:11:45 als erster über die Ziellinie an der Darßer Arche in Wieck. Vor allem auf dem Abschnitt von Wieck nach Prerow, also gleich nach dem Start, sowie auf der Schlussetappe über den Deichweg von Born kommend blies der Wind den Läuferinnen und Läufern kräftig ins Gesicht und ließ die gehörig frösteln. Auch wenn die Siegerzeit besser als die des Vorjahres war, „ich bin schon schneller gelaufen“, sagt Finn Große-Freese.

Familiäre Atmosphäre gelobt

Die Wetterbedingungen am Sonntag waren das eine, die Atmosphäre entlang der Strecke das andere. Der Drittplatzierte im Halbmarathon, Erik Müller von der Laufgruppe Haeder aus Stendal, lobte die familiäre Atmosphäre des Darß-Marathons – und die Begeisterung in den Orten. „Da kommt man immer in Versuchung, anzuhalten und mitzutanzen“, so der 26-Jährige. Wie der Erste des Klassements, empfand Erik Müller die Waldpassagen als besonders angenehm. „Der Genuss läuft immer mit.“

Vor allem am Sonntag hat der Wind das Teilnehmerfeld noch einmal durcheinandergewirbelt: Rund 50 Frauen und Männer haben ihren Start für die Marathondistanz zugunsten einer Teilnahme am Halbmarathon abgesagt, sodass am Ende rund 250 Läuferinnen und Läufer die gut 42 Kilometer des Marathons in Angriff nahmen, 750 Sportlerinnen und Sportler gingen auf die halb so lange Strecke an den Start. Die Veranstaltung ist aufgrund von Festlegungen seitens des Nationalparkamtes auf 1000 Starter begrenzt.

Laut Cheforganisator Yves Scharmberg könnten sogar mehr Starterinnen und Starter auf die Strecke, die in Teilen durch den Nationalparkwald verläuft, geschickt werden. So sei mit 270 Teilnehmern am Lauf über zehn Kilometer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu sehen. Allein 100 Kinder hätten sich am Bambini-Lauf beteiligt.

Spinn-Marathon am Darß-Museum

Damit die Teilnehmer gut über die Strecke kamen, war eine kleine Heerschar freiwilliger Helfer im Einsatz. An der ersten Verpflegungsstation in Prerow beispielsweise war Wehrführer Peter Schneider mit gut 20 weiteren Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr des Ostseebades am Start, um den Läuferinnen Getränke beziehungsweise Obstsnacks zu reichen. Vor allem die kleinsten Brandschützer der Jugendfeuerwehr in Prerow taten sich hier mit besonderem Eifer hervor.

Wenige hundert Meter entfernt fand ein ganz anderer Marathon statt. Sieben Frauen und ein Mann waren zu einem Spinn-Marathon angetreten. Organisiert war dies vom Darß-Museum. Die Gruppe jubelte während ihrer Tätigkeit den vorbeikommenden Läuferinnen und Läufern zu. Überhaupt hat sich Prerow – wieder – auf das sportliche Ereignis eingestellt. Entlang der Ortsdurchfahrt schallte den Sportlern durchweg Applaus entgegen. Die bedankten sich mit Herzchen-Zeichen und freudigem Winken.

Holzmedaillen statt Keramik

Prächtige Stimmung herrschte auch am Zieleinlauf an der Darßer Arche in Wieck. Hunderte Menschen, nicht nur Angehörige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, waren vor Ort, um die Sportler lautstark zu begrüßen und teilweise auf den letzten Metern ins Ziel zu begleiten.

Die 17. Auflage des Darß-Marathons fand in diesem Jahr wieder am ursprünglichen Termin im April statt. Coronabedingt musste das Ereignis im zurückliegenden Jahr terminlich verschoben werden. Es fand im September statt. Die vergleichsweise kurze Spanne zwischen den Läufen war Yves Scharmberg zufolge der Hauptgrund, dass in diesem Jahr keine Keramik-Medaillen vergeben werden konnten. Stattdessen waren Plaketten aus Holz angefertigt worden.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Von Timo Richter