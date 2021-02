Born

Der Darß-Marathon 2021 wird verschoben. Das gab Veranstalter, die Agentur ProEvent, bekannt. Man habe sich für die Terminänderung entschieden, da auf Grund der aktuellen Beschränkungen durch die Coronamaßnahmen und keine Sicherheit für die Planung im April 2021 gegeben werden kann. Der Lauf soll nun am 11. und 12. September stattfinden.

Alle Anmeldebestätigungen behalten ihre Gültigkeit, die Leistungen sind automatisch auf den neuen Termin gebucht. Möglich ist aber bis zum 31. Mai auch die Erteilung einer Gutschrift. Dazu werden die Teilnehmer geben, dem Veranstalter ihre IBAN per Mail zu schicken. Außerdem könne der Startplatz inklusive aller Leistungen in einer Tauschbörse angeboten werden. Bei Interesse können die Sportler ab dem 15. April direkt mit den Organisatoren per E-Mail unter born@darss.org Kontakt aufnehmen.

Von OZ