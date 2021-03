Darß-Museum Prerow: Darum werden Ausstellungsstücke ausgelagert

Prerow

In Kisten, Kästen und Kartons verschwinden derzeit die Ausstellungsstücke des Darß-Museums. Die einzelnen Objekte werden zwischenzeitlich ausgelagert, um Platz zu schaffen für die grundlegende Sanierung des denkmalgeschützten Hauses. Porzellan wird in Papier eingewickelt und in Kästen verstaut. Die Schiffsmodelle steuern in zum Teil eigens angefertigte Kartons, und Textilen werden in säurefreiem Papier eingeschlagen, damit die guten Stücke im Außenlager nicht beschädigt werden. Insgesamt existieren drei Außenlager, in die Mitarbeiter des Bauhofes beziehungsweise einer Fachspedition die Stücke verfrachten.

Diese alte Standuhr „wandert“ während der Sanierungsarbeiten im Darß-Museum umher. Quelle: Timo Richter

Nach mehr als 40 Jahren wird die so erfolgreiche Ausstellung in dem Museum komplett abgebaut. Nur wenige Stücke, etwa eine alte Standuhr, „wandern“ im Verlauf der Sanierung in dem Gebäude umher, wie Museumsleiterin Antje Hückstädt sagt.

Ausstellungsstücke digital katalogisiert

Bevor die einzelnen Ausstellungsstücke verpackt werden, wurden sie digital erfasst. So erhalten die Museumsverantwortlichen mit der neuen Inventarliste gleichzeitig eine Datenbank, die Planungen beispielsweise für eine Sonderausstellung vereinfacht, indem Ausstellungsstücke zu einem Thema per Knopfdruck zusammengestellt werden können.

An dem „Drehbuch“ für die neue Ausstellung nach der Sanierung wird schon kräftig geschrieben. Komplett umkrempeln aber will Antje Hückstädt das Darß-Museum nicht. Jährlich rund 20 000 Besucher können nicht irren, sagt sie und verweist zudem auf zwei detaillierte Besucherbefragungen im Abstand von zehn Jahren. Auch während der zweiten Befragung erhielt das Darß-Museum Bestnoten. Antje Hückstädt sieht das als Bestätigung des bisherigen Ausstellungskonzepts.

Museum wird barrierefrei

Die Herausforderung ist jetzt, auch nach der Sanierung in der Erfolgsspur zu bleiben „und die Menschen auch weiterhin zu begeistern“, sagt die Museumsleiterin. Gerade weil das Museum in einem denkmalgeschützten Gebäude beheimatet ist, wird es keine grundlegende Umgestaltung der Raumaufteilung geben.

Fenster werden fachgerecht saniert. Quelle: Timo Richter

Es werden viele Details bearbeitet. So steht etwa eine fachgerechte Aufarbeitung der Fenster an, das Dach wird neu gedeckt und es wird ein Fahrstuhl eingebaut. „Wir werden endlich barrierefrei“, sagt Antje Hückstädt. In einem Teil des Obergeschosses soll die Decke geöffnet werden, um einfach mehr Raum zu haben und so eine stärkere Wirkung zu erzielen. Sie hofft, das Darß-Museum im kommenden Jahr pünktlich zum Beginn der Saison wieder öffnen zu können. Bis dahin werden in das Darß-Museum als Einrichtung des Kurbetriebs „sicher einige Millionen Euro investiert“, ist die Museumsleiterin überzeugt.

Museum war ursprünglich eine Pension

Das Gebäude des heutigen Darß-Museums entstand im Jahr 1939 als Pension für Urlaubsgäste. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges befanden sich in dem Gebäude etliche Wohnungen, mehrere Familien fanden in dem heutigen Museumsgebäude eine Unterkunft – auch die Amtsvorgängerin Antje Hückstädts wohnte in dem Gebäude.

1975 erwarb die Kommune das Haus mit dem Ziel, darin ein Museum einzurichten. Die alte Standuhr, die heute zum Inventar des Museums gehört, war einst im Besitz einer früheren Bewohnerin.

Schwammsanierung verzögerte einst die Eröffnung

Modellschiffe werden in zum Teil eigens angefertigten Kartons transportiert. Quelle: Timo Richter

Bis in dem Haus schließlich das Museum eröffnet werden konnte, sollten noch vier Jahre vergehen, sagt Antje Hückstädt. Grund war eine aufwändige Schwammsanierung. Um die Kosten zu stemmen, wurden Spenden gesammelt. Im Vergleich zu dem bis dahin im Deichhaus untergebrachten kleinen Museum war die neue Einrichtung ein deutlicher Zugewinn.

Der Aufbau des heutigen Darß-Museums erfolgte im Wesentlichen durch bürgerschaftliches Engagement. Viele Prerower sammelten die Ausstellungsstücke zusammen und übergaben sie an das neue Museum. Etliche Objekte standen laut Antje Hückstädt früher in Darßer Häusern oder schlummerten dort auf Dachböden.

Sicher verpackt warten die Ausstellungsstücke auf den Transport in eines der drei Außenlager. Am Donnerstag soll wieder eine Fahrt erfolgen.

Von Timo Richter