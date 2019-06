Born

Neue Wege für Reiter will das Nationalparkamt öffnen. Jetzt hat Amtsleiter Gernot Haffner vor Vertretern von Kurverwaltungen und Reitsportlern das Machbare vorgestellt. Die Lösungen stoßen bei den Pferdesportlern auf Zustimmung, eröffnen die vorgeschlagenen Lückenschlüsse doch die Möglichkeiten neuer Rundreitstrecken durch den Nationalparkwald. Gepflegt werden die Reitwege von den Kurverwaltungen, eine entsprechende Vereinbarung muss noch unterzeichnet werden.

Bereits im Frühjahr hatte der Betriebsleiter der Borner Kurverwaltung, Yves Scharmberg, einen Antrag für den Ausbau des Reitwegenetzes im Darßwald gestellt. In der Nationalparkverwaltung wurden im Wesentlichen drei Erweiterungen ausklamüsert. Wichtigster Abschnitt ist die Verlängerung des Reitweges von Peters Kreuz in Richtung Born. „Das ist ein großer Gewinn für die Reiter“, sagt Gernot Haffner. Bestätigt wird das von Yves Scharmberg. Wege nach Prerow oder Wieck von Born aus würden nun deutlich kürzer.

Wege an Strand sind möglich

Dieser Anschluss ans vorhandene Reitwegenetz im Darßwald ist aber nur das eine. Mit der Verlängerung des m-Gestells am Parkplatz Drei Eichen und der Freigabe des unteren Endes des k-Gestells eröffnen Reitern Wege in Richtung Ahrenshoop und damit wenigstens außerhalb der Saison auch an den Strand. Das, so sehr das von den Reitern auch gewünscht wird, kann Nationalparkchef Gernot Haffner im Nationalpark aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht genehmigen.

Für die Verlängerung des Reitweges in Richtung Ahrenshoop musste auch das Gut Darß mit in den Sattel geholt werden. Denn künftig müssen die Reiter über Wiesen des Landwirtschaftsbetriebs reiten. Eine entsprechende Zusage macht das möglich.

Reiter-Wünsche erfüllt

Mit dem Angebot ist die Nationalparkverwaltung einen großen Schritt auf die Wünsche der Reiter zugegangen, wie Yves Scharmberg sagt. Das wird ausdrücklich gelobt, denn Reittourismus sei kein Massentourismus. Niemand müsse fürchten, dass mit der geplanten Erweiterung des Reitwegenetzes auf einmal Massen von Reitern den Wald erobern würden.

Die Wünsche der Reitsportler hat der Nationalparkchef ganz einfach die Anforderungen des Schutzgebietes gegenüber gestellt. Schutz der Natur und der Arten, formuliert unter anderem in der Richtlinie Natura 2000, standen bei der möglichen Freigabe zusätzlicher Reitwege im Nationalparkwald an oberster Stelle gestanden. Ein anderes wesentliches Kriterium war die Vermeidung von Nutzungskonflikten, schließlich ist der Darßwald ein stark frequentiertes Schutzgebiet.

Vereinbarung erforderlich

Unterm Strich ist auch der Leiter des Nationalparkamtes mit der gefundenen Lösung zufrieden. Reitern würden sich damit kürzere und längere Rundtouren durch den Darßwald eröffnen. Bedingung ist die rechtssichere Vereinbarung zur Pflege der Reitwege. Dann sieht Haffner auch keine Probleme für eine Zustimmung seitens der Kreisverwaltung. Die Kooperationsvereinbarung mit den Kurverwaltungen bezeichnet Gernot Haffner als Win-win-Situation sowohl für die Nationalparkverwaltung als auch für die Reitsportler.

Zuletzt hatten Pferdefreunde immer wieder ein zu dünnes Reitwegenetz auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst beklagt. Auch in Dierhagen gibt es eine Initiative für den Ausbau von Reitwegen. Der Verein Pferde am Meer Dierhagen sieht sich in diesem Zusammenhang als Interessenvertretung für Reitsportler. Gehofft wird, noch in diesem Jahr ein Konzept für ein Reitwegenetz für Dierhagen und seine Ortsteile auf die Beine zu stellen.

Neue Anknüpfungspunkte Etwa drei Kilometer lang ist die geplante Freigabe des Reitweges von Peters Kreuz in Richtung Born. Reiter erhalten damit eine Anbindung an das bestehende Reitewegenetz im Darßwald. Drei Erweiterungen sind es derzeit im Wesentlichen, die für die Erweiterungen des Reitwegenetzes auf dem Darß sorgen. Unter anderem gibt es Anknüpfungspunkte an Reitwege in Richtung Ahrenshoop.

Timo Richter