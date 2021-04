Prerow

Der Darß, die Ostseeküste, der Bodden, ein Paradies für Urlauber, ein Paradies zum Leben – und eigentlich ein Paradies für Wassersportler. An verschiedenen Ecken der Region tummeln sich jedes Jahr Kitesurfer, Windsurfer, Stand-up-Paddler und viele mehr. Ein Großteil der Angebote richtet sich allerdings vor allem an Urlauber. „Leider werden diese Spots vor der Haustür noch viel zu wenig von den Einheimischen genutzt“, sagt Kathrin Borgwardt. Das soll sich jetzt ändern.

Nachwuchsförderung und Trainergewinnung

Gerade im Sommer hat Borgwardt ein Phänomen beobachtet. Eltern arbeiten den ganzen Tag in der Gastronomie oder im Hotel, deren Kinder haben nicht viel zu tun. „Viele Eltern haben nach Kitekursen gefragt“, so Borgwardt. Das Problem: Die Kurse sind in der Saison vor allem Urlaubern vorbehalten und ohnehin nur zeitlich begrenzt. Borgwardt und ihre Mitstreiter wollen nun ein Angebot für einheimische Kinder und Jugendliche machen. Mitte März ist deshalb der Darßer Boardsportverein gegründet worden.

Surflehrerin Kathrin Borgwardt hofft auf viele neue Mitglieder im Darßer Boardsportverein. Quelle: privat

„Die zahlreichen und guten Wassersportmöglichkeiten sollen mehr von den einheimischen Kids genutzt werden und so möchten wir Trainingsmöglichkeiten bieten, die über einen zweitägigen Kiteanfängerkurs oder den Zehn-Stunden-Windsurfkurs hinausgehen“, so Borgwardt. Sie selbst bietet am Prerower Sportstrand Kurse für Urlauber an. Nun möchte sie sich für die Einheimischen engagieren, zum einen, um den Nachwuchs zu fördern, aber auch mit Blick auf die Zukunft, um möglicherweise den einen oder anderen Kite- oder Surflehrer aus den Reihen des Vereins zu gewinnen. Oftmals kommen dieses Lehrer in der Hauptsaison aus weiter entfernten Regionen.

Materialpool und günstige Beiträge

Zwölf Mitglieder hat der Verein mit dem Startschuss. Bis es richtig losgeht, ist noch einiges zu tun. Der Verein lege nun die Grundlagen für seinen Trainingsbetrieb. Ein Kernpunkt ist dabei ein Materialpool. Das bedeutet, dass Surfbretter oder Kiteschirme und weitere Utensilien zentral gelagert werden können. Ausschließlich für die Mitglieder vorgesehen, sollen diese dann Zugang zu dem Materialpool haben, entweder für die vereinseigenen Surfkurse oder für das individuelle Üben. „Die Kinder und Jugendlichen, die ein Level erreicht haben, das selbstständiges Üben möglich macht, haben einen Materialpool“, so Kathrin Borgwardt. Der Vorteil: Eltern müssen nicht Tausende Euro für Surfbretter ausgeben und sie auch nicht aufwendig durch den Ort transportieren.

Ein Ort für den Materialpool wird noch gesucht. Materialspenden seien willkommen. Der Materialpool soll dann auch wirklich nur Einheimischen zur Verfügung stehen.

An verschiedenen Ecken auf dem Darß sollen Kurse des Vereins stattfinden, so etwa am Strand in Prerow oder auch am Bodden in Born. „Wir wollen nun erst mal Angebote schaffen und Mitglieder gewinnen“, so Kathrin Borgwardt. Der Mitgliedsbeitrag sei dabei relativ gering gehalten. Der Jahresbeitrag für Familien, also Eltern plus mindestens ein Kind, beträgt 50 Euro. Erwachsene ab 18 Jahren zahlen 25 Euro pro Jahr, Jugendliche von 12 bis 17 Jahren 15 Euro, Kinder bis zum 11. Lebensjahr 10 Euro pro Jahr.

Skatepark geplant

Der Verein hat aber noch mehr vor. Und zwar beschränkt sich das Tätigkeitsfeld nicht nur auf das Wasser oder den Strand. Im Fokus sind auch Bretter, die auf festerem Untergrund unterwegs sind. „Ziel ist es nicht nur, Wassersport zu promoten, sondern auch einen Skatepark zu errichten, der auch als Treffpunkt für die Jugendlichen genutzt werden kann“, so Kathrin Borgwardt. Dieser Skatepark könne auch das Freizeitangebot für Urlauber bereichern. Wo der Skatepark gebaut werden soll, sei noch herauszufinden, ebenso die Finanzierung. „In diesem Sommer ist es dafür noch zu früh“, so Kathrin Borgwardt. Vielleicht könne der Skatepark nächstes Jahr realisiert werden.

Insgesamt soll das Angebot des Darßer Boardsportvereins dann neben Trainingskursen beispielsweise gemeinsame Surftrips oder Ausfahrten mit dem Longboard umfassen. Auch Kooperationen im Sportunterricht mit Schulen seien möglich. Reparatur- und Selbstbaukurse sollen ebenso zum Angebotsspektrum gehören wie die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen wie Messen und Hafenfesten. Auch Trainer sollen ausgebildet werden. Der Verein ist auch Mitglied im Landessportbund. Vorsitzender ist Johannes Dobbrisch.

Mehr gibt es online auf der Internetseite des Vereins unter www.darsserboardsport.com.

