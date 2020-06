Darßbahn: Barther Initiative hält Erinnerungs-Wachen ab

Die Bürgerinitiative „Keine Bahn ist keine Lösung“ will die weitere Planung der Darßbahn kritisch begleiten. Deshalb finden ab Montag sogenannte Erinnerungs-Wachen am Barther Bahnhof statt.

Seit der Mahnwache am 1. April 2019 fährt die Bahn immer mal wieder mit dem Ziel Prerow in Barth ein. So auch bei der Mahnwache im Juli 2019. Quelle: Mario Galepp