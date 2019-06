Greifswald/Pruchten

Das Oberverwaltungsgericht Greifswald will am Dienstagnachmittag (18. Juni) eine Entscheidung im Prozess um die Klage gegen das Planfeststellungsverfahren zum Bau der Darßbahn verkünden. Die Gemeinde Pruchten hatte die Klage eingereicht, weil sie fürchtet, Kosten von knapp 500 000 Euro am Bau von Bahnübergängen tragen zu müssen.

Der parlamentarische Staatssekretär Patrick Dahlemann hatte sich Ende März bei einer Informationsveranstaltung im Barther Rathaus zur Zukunft der Darßbahn ganz klar für den Wiederaufbau der Strecke ausgesprochen und mit Blick auf die Kritiker erklärt: „Man muss es auch aushalten, dass es andere Positionen gibt und wir müssen die Sorgen der Pruchtener zulassen. Die Entscheidung muss das Gericht treffen. Wir blicken erwartungsvoll auf das Urteil des Gerichtes und müssen dann weitersehen.“ Die Bedenken der Befürworter der Darßbahn, dass das Gerichtsurteil das ganze Projekt kippen könnte, konnte Patrick Dahlemann nicht aus dem Weg räumen.

Anika Wenning