Die Abiturprüfungen sind am Ende der Schullaufbahn für jede Schülerin, für jeden Schüler ein letzter Stresstest. Die Note selbst setzt sich aus den Leistungen zusammen, die in der Oberstufe erbracht wurden. Abiturprüfungen sind allerdings auch ein Stresstest für die Schulen. Das Darßer Bildungszentrum wäre in diesem Jahr fast durchgefallen. Ob die Oberstufe überhaupt noch Bestand haben wird, steht derzeit in den Sternen.

Nur mithilfe von rund zehn Lehrerinnen und Lehrern aus dem Verbund der deutschlandweit 34 von der Semper Holding AG betriebenen Schulen konnten die Abiturprüfungen ordnungsgemäß über die Bühne gehen. Im Kollegium der Gesamtschule in Prerow gab es Defizite. „Die Qualifikation bei manchen Lehrern war bei Weitem nicht so, wie sie sein müsste“, sagt der Geschäftsfeldverantwortliche, Andreas Groch. So fehlte einem Teil der Oberstufenlehrerinnen und -lehrern das zweite Staatsexamen, und damit die Prüfungsberechtigung. Die Probleme seien in der Vergangenheit begründet, da wurde auf die Qualifikation nicht so sehr geachtet.

Unterstützung aus NRW und Sachsen

Mit einem „Mammut-Ding“ wurden die Abiturprüfungen in Prerow dennoch gemeistert. Aus vier Schulen in Nordrhein-Westfalen und Sachsen fanden sich Freiwillige für den Prüfungseinsatz auf dem Darß. Die haben die Zweitbegutachtung der schriftlichen Prüfungen vorgenommen, haben die mündlichen Prüfungen zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort abgenommen. Die Alternative wäre eine Fremdprüfung. Das aber wollte der Schulträger weder den Schülerinnen und Schülern noch dem Kollegium zumuten.

Insgesamt haben in diesem Jahr 19 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur am Darßer Bildungszentrum abgelegt – mit einer Durchschnittsnote von 2,03. Zehn Schülerinnen und Schüler absolvierten ihr Abitur mit einer Eins vor dem Komma. Für Andreas Groch ist das angesichts der Probleme ein Superergebnis. Ein hauchdünn besserer Schnitt wurde nur in der Semper-Schule in Dortmund erzielt. Und auch die Abschlussprüfungen zur Mittleren Reife sind laut Andreas Groch „gut gelaufen“. Der Aufwand mit hinzugezogenen Lehrerinnen und Lehrern könne aber nicht ein weiteres Mal betrieben werden. „Das war eine richtig teure Angelegenheit.“

Nur noch zwei Oberstufenschüler

Das ist möglicherweise auch gar nicht nötig, denn der Fortbestand des Gymnasialzweigs der Gesamtschule ist nicht sicher. Derzeit würden nur noch zwei Schüler von der elften in die zwölfte Jahrgangsstufe wechseln. Beide seien versorgt, entweder mit einem Ausbildungsplatz beziehungsweise einem Schulwechsel nach Barth oder Ribnitz-Damgarten. Dort existieren die nächstgelegenen Gymnasien.

„Wir nehmen keine Schüler in die Oberstufe auf“, sagt Andreas Groch. Eltern von Kindern der zehnten Jahrgangsstufe, die das Abitur anpeilen, haben längst Post bekommen, sich für ihren Nachwuchs vorsorglich um einen anderen Schulplatz zu kümmern.

Solide aufgestellt bis Jahrgangsstufe zehn

Vor allem die Oberstufe war in diesem Schuljahr arg gebeutelt. Nach einem Vorfall mit einem Lehrer hat ein Dutzend Schülerinnen und Schüler dem Darßer Bildungszentrum den Rücken gekehrt. „Das war eine ganz schwierige Situation“, gesteht Andreas Groch ein.

Aktuell beschreibt der 53-Jährige das Darßer Bildungszentrum als solide aufgestellte Grundschule und als solide aufgestellte Gesamtschule bis zur Jahrgangsstufe zehn.

Personalentwicklung ist größte Aufgabe

Größte Aufgabe ist laut Andreas Groch nun die Personalentwicklung. Aber: Die braucht Zeit. Sollte die Schulverwaltung in Schwerin tatsächlich die Weiterführung der Oberstufe versagen, werde das akzeptiert, so der Geschäftsfeldverantwortliche. Es gebe Bewerbungen, ganz wichtiges Kriterium sei die Prüfungsberechtigung. Andreas Groch kann sich zudem gut vorstellen, dass sich auch aus Reihen der unterstützenden Kolleginnen und Kollegen manche für einen Job in Prerow bewerben werden.

Doch damit ist die schwierige Situation der Schule nicht allein beschrieben. Über allem hängt noch die Kündigung des Schulgebäudes durch die Kommune. Zuletzt hatte die mit dem Internationalen Bund sogar schon einen neuen Betreiber präsentiert. Der zog sich aufgrund der sich abzeichnenden Unwägbarkeiten aber erst einmal zurück.

Schulleiter geht Ende August

Unruhe haben in jüngster Vergangenheit auch Gerüchte über einen Weggang des gerade erst eingeführten Schulleiters Christian Kast erzeugt. Der wird Ende August nicht mehr in Prerow arbeiten, bestätigte Andreas Groch auf Nachfrage. Kast habe seine Kündigung mit persönlichen Gründen begründet.

Ausgelaufen ist mit Ablauf dieses Jahres auch der Betreibervertrag für die Kindertagesstätte. Längst wurde der Betrieb ausgeschrieben. Laut Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) hat es auch mehrere Bewerber gegeben. Die Gemeindevertreter entscheiden während ihrer Zusammenkunft am Donnerstagabend über die Vergabe der Kindertagesstätte.

Praktikum nach Kritik

Deutschlandweit bekannt geworden ist das Darßer Bildungszentrum vor einem Jahr. Nach seiner sarkastischen Kritik an Zuständen in der Schule während einer Abschlussfeier hatte der damalige Direktor Gerald Schaarschmidt den Schüler Fiete Korn angezeigt. Nach der Berichterstattung hatte ihm der scharfzüngige Jan Böhmermann ein Praktikum in dessen Redaktion angeboten.

