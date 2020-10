Darßer Naturfilmfestival: Das müssen Zuschauer wissen

Wieck

Eine stabile Internetverbindung ist erforderlich, um in diesem Jahr das Darßer Naturfilmfestival erleben zu können. Denn das zu Deutschland beliebtesten Natur- und Umweltfestivals zählende Ereignis findet fast ausschließlich im Internet statt. Grund sind die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Verzichten sollen die Zuschauer außer auf das Liveerlebnis eines Vorführraums, die anschließenden Gespräche mit den Filmemachern und die Preisgala auf nichts, wie Festivalleiter Kai Lüdeke sagt. Alles findet online statt. Ebenso die Abstimmung für den Publikumspreis.

Fünf Spots fürs Online-Marketing

Und der Festivalleiter setzt noch einen drauf. Die Nutzer vor den Computerbildschirmen sollen für die Region als möglichem Urlaubsziel begeistert werden. Dafür wurden in jüngster Vergangenheit mit fünf bekannten Schauspielern fünf Spots produziert, die jeweils Besonderheiten einer Region präsentieren. Kai Lüdeke verspricht, „es werden ganz wundersame Dinge passieren“.

Mit von der Partie ist beispielsweise die Schauspielerin Julia Richter, die gerade erst für zwei weitere Folgen der ZDF-Serie „ Ella Schön“ mit Hauptdarstellerin Annette Frier auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst vor der Kamera stand.

Deutschlandpremiere zur Eröffnung

Eröffnet wird das Darßer Naturfilmfestival am Dienstag mit einer Deutschlandpremiere. Gezeigt wird der Film „Die Stimme des Regenwaldes“. Der Spielfilm, der am 22. Oktober in die deutschen Kinos kommt, erzählt die Geschichte des Schweizer Umweltaktivisten Bruno Manser. Er hat sich gegen die massive Abholzung des Regenwaldes eingesetzt, die einen Volksstamm bedrohte. Bis heute gilt Bruno Manser als verschollen.

Insgesamt sind zwölf Filme im Wettbewerb um den Deutschen Naturfilmpreis zu sehen. Die Beiträge sind zudem in der Darßer Arche in Wieck, auf der Freilichtbühne in Prerow sowie im Hotel Vier Jahreszeiten in Zingst zu sehen. Wann welcher Film wo zu sehen ist, kann unter der Internetadresse www.deutscher-naturfilm.de recherchiert werden. Auf der Website ist zudem das Gesamtprogramm mit weiterführenden Informationen zu den Filmen und den Filmemachern dargestellt.

Festivalpass für neun Euro

Eigenen Worten zufolge hat der Festivalleiter das Programm mit Bedacht ausgewählt. Gerade die Präsentation im Internet mache es erforderlich, nicht zu viele Filme zu zeigen. „Wer guckt schon 60 Naturfilme in fünf Tagen?“, fragt Kai Lüdeke.

Für den Festivalpass für neun Euro können sich Interessierte nun rund 30 Beiträge während des Darßer Naturfilmfestivals anschauen. Mit dem geringen Obolus solle eine möglichst geringe Schwelle vorhanden sein. Ganz umsonst könne das Programm nicht gezeigt werden, denn „sonst hätten wir die Rechte für einige Filme nicht bekommen“.

Themenvielfalt im Online-Programm

Nach Registrierung auf dem Videoportal und Kauf des Festivalpasses kann das Gesamtangebot genutzt werden. Das geht weit über die Wettbewerbsbeiträge hinaus, die ab Mittwoch abgerufen werden können. Tags drauf geht es im Abschnitt „Tiefgang“ anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Nationalen Naturlandschaften um aktuelle Naturschutzthemen in Deutschland.

Als akustisches und optisches Highlight bezeichnet Kai Lüdeke die Naturfilm-Musik-Specials, die ab Donnerstag abrufbar sind. Die Musiker und Sounddesigner von Naturfilmen sind dann online zu erleben. Ab Samstag sind internationale Produktionen zu sehen. Am Sonntag laufen die beiden während des Jugend-Naturfilmcamps entstandenen Filme. Außerdem erfolgt die Verleihung des Deutschen Naturfilmpreises.

Ebenfalls ausschließlich online gibt es die Filmgespräche in leicht veränderter Form. Die Filmemacher haben jeweils einen Fragekatalog zu Entstehung der Beiträge sowie zu Persönlichem zugeschickt bekommen. Die sonst hinter der Kamera agierenden Menschen beantworten die Fragen nun vor der Kamera. „Das ist zum Teil sehr witzig“, so Kai Lüdeke.

