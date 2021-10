Wieck

Nicht alles war anders in diesem Jahr beim Darßer Naturfilmfestival. Einmal mehr hatten sich rund 100 Produktionen um einen der zwölf Plätze auf der Nominierungsliste für den deutschen Naturfilmpreis beworben. Der wurde – dotiert mit insgesamt 26 000 Euro – am Sonnabend in der Darßer Arche in Wieck verliehen. Preisjury, Publikum und Darßer Dachse, das sind die Junior-Ranger im Nationalpark, gaben ihre Gewinner bekannt. Es wurden - auch das wie immer - zwei Hauptpreise (je 10 000 Euro), mehrere Auszeichnungen für besondere Leistungen sowie Publikums- und Zukunftspreis vergeben. Dennoch war es abermals eine besondere Preisverleihung.

Preisverleihung statt Preview

Kurator Lothar Frenz und Kai Lüdeke, Geschäftsführer Deutsche Naturfilm Stiftung, hatten Filmschaffende, Festivalpartner und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister am Samstagabend zu einem „Get-together“ auf dem Darß in der Wiecker Arche gebeten. Hier sollte die Preisverleihung „als Preview“ auf der Leinwand präsentiert werden. Doch es kam etwas anders.

So schwang sich Anja Umland, Fernsehsprecherin aus Rostock, auf der Leinwand noch aufs Fahrrad, holte aus der Kranichwerkstatt zwei Bronze-Vögel ab und startete mit ihnen Richtung Halbinsel. Zwischenstopp in der Kunstscheune Barnstorf, am Strand von Ahrenshoop und in Born, dann ging es nach Wieck, zur Arche, noch immer die beiden zwei Bronzekraniche im Korb.

Eine Präsentation ganz im Sinne von Annelie Bänsch aus Greifswald. Seit Jahren begleitet sie das Festival auch auf ihrem Instagram Kanal: „Der Darß ist eine wunderbare Location dafür.“ Das Naturfilmfestival sei neu aufgestellt und digitaler geworden, beschreibt sie durchaus auch positive Corona-Folgen. Sie versteht sich auch als Botschafterin für Festival und Darß: „Ich vermittel Eindrücke vom Darß und vom Festival und gewinne immer mehr MV-verliebte Follower. Das ist mein Hobby“. Sie mag das Trompeten der Kraniche, in echt oder im Film, und den Kontrast zwischen wilder Natur und Kultur auf Halbinsel. „Schön, dass so etwas wie das Festival wieder möglich ist,“ meint auch ihr Sohn Tassilo.

Zukunftspreis für „Die Wolfsaga“

Inzwischen waren „Giraffen“ in der Arche aufgetaucht, Kranichstatuetten mit sehr langem Hals, die als Sonder-, Publikums- und Zukunftspreis verliehen werden. In der Tat: Ein gutes Gespür bewies der Ranger-Nachwuchs mit seinem Naturfilm-Favoriten „Die Wolfsaga - 20 Jahre Wölfe in Deutschland“. Bei Isegrimms ginge es ähnlich zu wie zu Hause, verrieten Juli, Eileen, Frieda und Mika und fanden viel Bewunderung für die Wölfin „Einauge“, die sich vor 20 Jahren in der Lausitz niederließ und die Familie begründete, auf die fast alle hiesigen Wölfe zurückgehen.

„Über diesen Zukunftspreis freue ich mich fast mehr als über den anderen“, sagte Sebastian Koerner (Regie, Drehbuch, Kamera) über seine erste „Giraffe“ des Abends. Den anderen Langhalskranich bekamen er und Herbert Ostwald (Regie, Drehbuch) von der Preisjury für die herausragende Langzeitbeobachtung dieser noch immer sehr seltenen Tiere über vier Wolfsgenerationen.

Sonderpreis und Lebenswerk

Einen Sonderpreis „Produktion“ bekam die „Expedition Arktis – Ein Jahr. Ein Schiff. Im Eis.“ Leben am Limit bei minus 40 Grad in der Polarnacht, Forschende des Alfred-Wegener-Instituts tauschten ihre Pipetten gegen Kettensägen, um den Klimawandel besser verstehen zu können. Eine gigantische Herausforderung. Regisseur und Drehbuchautor Philipp Grieß bedankte sich per Videobotschaft.

Für ihr Lebenswerk wurden Dagmar Hilfert-Rüppell und Georg Rüppell ausgezeichnet. Ihr Beitrag „Im Reich der Auen – Die Oker“ zeigt heitere und abenteuerliche Szenen aus dem Leben der Libellen und ihrer Mitbewohner teils in fantastischen Zeitlupenaufnahmen. Seit über 30 Jahren begleiten sie die filigranen Überflieger mit der Kamera.

Die Aufarbeitung des unglaublichen Wirtschaftsskandals in der Automobilbranche um die bewusste Manipulation der Abgaswerte ihrer Fahrzeugflotte widmet sich der Beitrag “#dieselgate“ und bekam den Publikumspreis. Regisseur und Drehbuchautor Johan von Mirbach grüßte digital.

Und dann war sie auf einmal da, leibhaftig mit zwei Bronzekranichen im Arm: Anja Umland, eben noch auf Leinwand mit dem Fahrrad auf der Halbinsel nach Wieck unterwegs, und machte die Filmschaffenden selbst und live zu Hauptdarstellern der eigenen Erfolgsgeschichte.

Die Gewinner der Hauptkategorie

Einmal mehr war es Henry M. Mix, der seine Sammlung um einen weiteren Kranich ergänzen kann. „Die Odyssee der Großtrappen“ überzeugte die Jury unter anderem mit der Beschreibung des immer auf der Kippe stehenden Rettungsprojekts für die fast ausgestorbenen Vögel, unaufgeregtem, aber pointiertem Text, Musik und Ästhetik.

Der andere Kranich in der Kategorie Wildnis Natur ging unter besonders starkem Beifall an „Das geheime Leben der Rothirsche“ von Axel Gebauer und Lennert Piltz. Der Film bricht mit Sehgewohnheiten, zeigt unbekannte Seiten des Königs der Wälder, die auch einer speziellen Kameratechnik zu verdanken sind. Kranich + Rothirsch = Darß: Die Rechnung geht auf.

