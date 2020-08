Wieck/Born

Das Jahr 2020 ist in allen Belangen besonders. Während sich nach dem Corona-Lockdown das wirtschaftliche Leben in MV allmählich wieder in Richtung Normalität bewegt, hat das kulturelle Leben nach wie vor mit großen Problemen zu kämpfen. Schmerzlich vermisst werden die vielen Veranstaltungen in der Region.

Doch es zeigt sich auch, dass etliche Veranstalter nun kleinere oder alternative Versionen ihrer Events anbieten, andere wiederum einen ganz anderen Weg gehen. Das gilt zum Beispiel für das Darßer Naturfilmfestival, das alljährlich auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst stattfindet. Jahr für Jahr zieht das Festival die Elite der deutschen Naturfilmszene an. Doch in diesem Jahr wird alles anders.

Modewort „hybrid“

Das Darßer Naturfilmfestival mit der Verleihung des Deutschen Naturfilmpreises findet in diesem Jahr online statt, und zwar vom 7. bis 11. Oktober. Im Internet und vereinzelt möglicherweise auch vor Ort werden auf großer Leinwand die nominierten Filme präsentiert. „‚Hybrid‘ ist das Modewort“, sagt Kai Lüdeke, Geschäftsführer der Deutschen Naturfilmstiftung und Organisator des Naturfilmfestivals.

Das heißt, neben einem umfangreichen Programm im Internet werde es auch vereinzelt und coronakonforme kleinere Veranstaltungen vor Ort geben, wenngleich nicht im selben Ausmaß wie in den vergangenen Jahren. So werde darauf verzichtet, die Filmemacher auf die Halbinsel zu holen. Eine große Eröffnungsveranstaltung sowie eine Preisverleihung in der Form der Vorjahre könne es ebenfalls nicht geben.

Lediglich vereinzelte Filmvorführungen seien denkbar. Wie viele und welche Veranstaltungen vor Ort stattfinden, sei noch unklar. Möglich sei ein Open-Air-Kino auf Freilichtbühnen in Zingst oder Prerow. „Wir stehen in Kontakt mit den verschiedenen Kurverwaltungen“, sagt Kai Lüdeke.

Priorität habe aber das Onlinefestival. „Es ist erst mal wichtiger, einen gut vorbereiteten Onlineweg zu gehen“, so Kai Lüdeke. Im Fokus stehen dabei die zwölf Filme, die für den Deutschen Naturfilmpreis nominiert sind. Diese Filme sind im Internet zu sehen. Ergänzt wird das Programm mit Gesprächsrunden mit Filmemachern oder Naturschutzexperten. Außerdem wird es musikalisch. Die Veranstaltung „Deutscher Naturfilmpreis – Live in Concert“ in der Hamburger Elbphilharmonie musste zwar ausfallen. Aber ein Auszug der Filmmusik soll ebenfalls Bestandteil des Onlinefestivals sein. Das komplette Programm wird am 1. September veröffentlicht.

Onlineabstimmung

Neben den Jurypreisen wird der Gewinner des Publikumspreises erstmals per Onlineabstimmung ermittelt. „Das Festival ist in dieser Art und Weise auch eine Chance“, sagt Kai Lüdeke. Neue Zielgruppen könnten erreicht werden. Bestandteile der diesjährigen Präsentation können zudem in den kommenden Jahren, wenn das Festival wieder auf bekannte Art und Weise stattfindet, übernommen werden. „Das Onlinefestival ist für uns ganz neu und auch eine schöne Abwechslung. Wir lernen wirklich viel“, so Lüdeke. „Das eigentliche Festival kann davon nur profitieren.“

Die nominierten Filme Folgende Filme sind für den Deutschen Naturfilmpreis nominiert: 66 Meter, Regie: Alexander Lahl, Max Mönch; Auf dünnem Eis, Henry M. Mix, Boas Schwarz; BAYER, Bauern und die Bienen – Ein Konzern unter Druck, Berndt Welz; Das geheime Leben der Bäume, Jörg Adolph, Jan Haft; Der Harz – Im Wald der Luchse, Uwe Anders; Festmahl der Tiere, Daniela Pulverer, Boris Raim; Hannes Jaenicke im Einsatz für Vögel, Judith Adlhoch; Im Reich der Wolga – Ein Strom wird geboren, Henry M. Mix; Mt. Suswa – Im Herzen des Vulkans, Oliver Goetzl; Rettet die Insekten, Jan Haft; Stadt Land Fuchs, Rosie Koch, Roland Gockel; Theos Tierwelt – Aus dem Zoo in die Freiheit, Herbert Ostwald.

Noch vor wenigen Wochen stand das Festival in Gänze auf der Kippe. „Die Fragezeichen, ob das Festival überhaupt stattfinden kann, gab es. Und wir waren in großer Sorge, ob wir als GmbH dann über die Runden kommen“, sagt Kai Lüdeke. Glücklicherweise hielten die Partner und Sponsoren dem Festival die Treue. „Trotz des anderen Weges bleiben sie an unserer Seite“, freut sich Lüdeke.

Zur Website des Naturfilmfestivals: www.deutscher-naturfilm.de

Und es gibt auch neue Unterstützer. So hat die Naturfilmstiftung seit Anfang des Jahres mit der Loki-Schmidt-Stiftung, dem Verein Nationale Naturlandschaften, der Naturstiftung David und der Michael-Succow-Stiftung vier neue Gesellschafter, die zusammen mit dem Förderverein Nationalpark Boddenlandschaft als Träger der Naturfilmstiftung agieren.

Mit der Karls Markt OHG, Betreiber mehrerer Erlebnisdörfer in Deutschland, gibt es zudem einen neuen Hauptsponsor. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stiftet als Preisgeld für die beiden Hauptkategorien (Bester Film Wildnis und Natur sowie bester Film Mensch und Natur) außerdem in diesem Jahr jeweils 10 000 Euro, das sind 2500 Euro mehr als in den vergangenen Jahren.

Von Robert Niemeyer