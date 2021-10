Wieck

In Deutschland die wichtigste Plattform für eine gesamte Branche: Am Dienstag startet das Darßer Naturfilmfestival. Alles, was in der Naturfilmer-Szene Rang und Namen hat, präsentiert sich und seine Arbeit während der nächsten Tage. Los geht es mit dem Eröffnungsfilm „Wilde Heimkehrer“ von Regisseur Alexander Sommer auf der Freilichtbühne in Prerow.

Die Besonderheit an diesem Abend: Filmmusikkomponist Sebastian Schmidt begleitet die Filmvorführung zum Festivalauftakt ab 18 Uhr live gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Sechs Spielorte

Das Naturfilmfestival vom 5. bis 10. Oktober vor allem auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst statt. Die Gäste erwarten an den sechs Spielorten in Prerow, Wieck, Born, Zingst, Ahrenshoop und Stralsund Filmvorführungen mit den herausragendsten deutschen Naturfilmen des Jahres. Auch internationale Produktionen sind zu sehen.

Zum Programm gehören außerdem Gesprächsrunden mit den Filmemachern und Naturerlebnis-Exkursionen. Höhepunkt ist die Verleihung des Deutschen Naturfilmpreises. Weit mehr als 100 Einsendungen für den Wettbewerb hat es gegeben. Die Auszeichnungen der besten Filme der Kategorien Mensch und Natur sowie Wildnis Natur sind jeweils mit 10 000 Euro dotiert. Prominentestes Mitglied der Preisjury ist der Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen.

Mehr als 100 Filmschaffende erwartet

Wie im vergangenen Jahr wird es aufgrund der Corona-Pandemie ein Hybrid-Programm mit Präsenz- und Online-Veranstaltungen geben. Gezeigt werden unter anderem die zwölf für den Naturfilmpreis nominierten Filme. Mehr als 100 Filmschaffende, die eigens für das Festival anreisen, werden erwartet. Besonderes Merkmal des Festivals ist, dass die Filmemacher mit den Zuschauern nach ihren Filmen ins Gespräch kommen. Neu in diesem Jahr ist unter dem Titel „Leuchtfeuer“ ein Themenbereich, in dem der Artenschutz in den Fokus genommen wird.

Tickets für alle Veranstaltungen können sowohl online als auch in den Kurbetrieben der Gemeinden der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst erworben werden. Im Rahmen der aktuellen behördlichen Auflagen findet das Festival nach dem 3G-Modell statt.

Das vollständige Programm gibt es unter: www.deutscher-naturfilm.de/darsser-naturfilmfestival

