Prerow

In der freien Ostsee, so die Angaben des Wirtschaftsministeriums, werde der Aushub aus der Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort abgelegt. Im aktuellen Fall heißt das, das Baggergut landet strandnah in Höhe der Hohen Düne in Prerow.

Das Baggerschiff „Elisabeth Høj“ der Deutsch-Dänischen Wasserbau GmbH hat in den vergangenen Tagen mehrfach Fahrten zwischen dem Einsatzort und dem Ablageort vorgenommen.

In früheren Jahren wurden solche Verklappungsorte kritisiert. Baggergut aus dem Nationalpark, so die damalige Kritik, würde widerrechtlich aus dem Schutzgebiet entnommen. Durch die strandnahe Ablagestelle wird dieser Vorwurf jedenfalls ausgeschlossen. Ausdrücklich betont wurde, dass im Zusammenhang mit der aktuellen Vertiefung der Zufahrt zu Nothafen kein Baggergut in den Nothafen selbst verbracht wird.

Von Timo Richter