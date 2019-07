Darß/Schwerin

Das Schutzgebiet Darßer Schwelle soll verbindlich als Nahrungshabitat und Migrationsraum für Schweinswale festgelegt werden. Schon jetzt hat das mehr als 38 400 Hektar große Areal westlich und nördlich des Darßer Ort in dieser Hinsicht große Bedeutung für die Meeressäuger. In dem Entwurf für einen Managementplan für dieses Gebiet heißt es, der Erhalt von Freiräumen ohne schädigende Schallereignisse sei als Schutzziel zu fixieren.

Gar nicht so einfach, scheint es. Denn gerade erst wurde eine Genehmigung für den Bau von 103 Windenergieanlagen im neuen Offshore-Windpark Gennaker erteilt (die OZ berichtete). Bearbeitet wird der Managementplan im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Westliches Mecklenburg, die Genehmigung für Bau und Betrieb des Windparks kam aus dem Stalu Vorpommern.

„Insbesondere der heimische Schweinswal hat ein sensibles Gehör, das beim Bau von Windkraft beschädigt werden kann“, heißt es beispielsweise vom Naturschutzbund Deutschland. Die Lärmemissionen entstehen vorwiegend durch das Rammen der Fundamente für die Windenergieanlagen. Deutsche Wissenschaftler hätten vor einigen Jahren nachgewiesen, dass das Gehör der Schweinswale ab einem Wert von 164 Dezibel geschädigt werde. Verhaltensänderungen und Fluchtreaktionen könnten jedoch schon bei deutlich geringeren Schallpegeln auftreten.

Windparkbau und Schiffsverkehr als Lärmquellen

Der mögliche Bau des Windparks Gennaker ist aber nur eine Quelle von schädlichen Schallemissionen. Die wesentliche Lärmquelle unter der Wasseroberfläche ist der Schiffsverkehr. Das Schutzgebiet Darßer Schwelle grenzt im Westen an die Kadet-Rinne, den meistbefahrene Schifffahrtsweg in der Ostsee.

Weil die Darßer Schwelle aber auch als potenzielles Fortpflanzungsgebiet für Schweinswale gilt, werden in dem Entwurf eines Managementplans als wünschenswertes Entwicklungsziel die weitere Entwicklung dahin sowie die Verringerung des Beifangs formuliert. Für Kegelrobben und Seehunde werden für das Schutzgebiet Darßer Schwelle ausschließlich wünschenswerte Entwicklungsziele festgehalten. Dabei stehen Maßnahmen im Vordergrund, die Erhalt und Schutz von Nahrungsangebot und als Durchwanderungsraum zum Ziel haben.

Neue Fanggeräte sollen weniger Beifang bringen

Konkret heißt das: Das Gebiet soll frei von akustischen Störreizen belieben. Um mit Blick auf die Schweinswale die Fortpflanzungsbedingungen zu verbessern, wird eine Minderung der Schadstofftrachten als wesentlich erachtet. Der Beifang durch die Fischerei solle unter Anwendung selektiver Fischereimethoden und die technische Weiterentwicklung der Fanggeräte verringert werden. „Die Fischerei mit mobilen grundberührenden Fanggeräten soll nicht intensiviert werden.“ Die Befahrensregeln für den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft sind dem Entwurf zufolge beizubehalten und für Bereiche außerhalb der Nationalparkgrenze entsprechende Regelungen.

Die Maßnahmen sollen auch dem Schutz von Kegelrobben und Seehunden dienen. Als wünschenswert erachten die Verfasser des Managementplans Tempolimits für den Schiffsverkehr innerhalb des Schutzgebiets.

Darßer Schwelle reicht von Wustrow bis zum Gedser Riff

Die Darßer Schwelle ist ein Geländerücken, der die Mecklenburger Bucht im Westen und das Arkona-Becken im Osten voneinander trennt. Sie verläuft von Wustrow/Ahrenshoop in nordöstlicher Richtung bis zum Gedser Riff. Zudem fungiert sie als ökologische Trennung der Tierwelt in der tiefen Mecklenburger Bucht und dem Arkona Becken. An der Darßer Schwelle ist dem Managementplan zufolge ein sprunghafter Übergang von einem hohen Salzgehalt der Ostsee westlich davon zu niedrigem Salzgehalt im Osten festzustellen, „entsprechend verarmt die Fauna“. Die Darßer Schwelle führe zu einer Verringerung der Arten auf die Hälfte des „Arteninventars“ der westlichen Mecklenburger Bucht.

Timo Richter