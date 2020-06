Darum bekommt Ribnitz-Damgarten mehr als 100.000 Euro geschenkt

Ribnitz-Damgarten

Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Kommune einen dicken Batzen Geld geschenkt bekommt. Mit großer Freude registrierten die Stadtvertreter Ribnitz-Damgartens deshalb am Mittwochabend, dass sie über die Annahme einer Zuwendung in Höhe von mehr als 100 000 Euro abstimmen durften. Wenig überraschend fiel das Votum einstimmig aus.

Konkret geht es um 106 975,94 Euro. Hintergrund ist, dass eine Stiftung namens Bertha-Borgwardt-Stiftung aufgelöst worden ist. Diese Stiftung hatte offenbar den Zweck, alleinerziehende Frauen zu unterstützen.

Geld für gemeinnützige Zwecke

Diesen Zweck konnte die Stiftung offenbar nicht mehr erfüllen. Deshalb wurde sie aufgelöst. Mittels einer entsprechenden Aufhebungsverfügung des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommerns wurde festgelegt, dass unter anderem die Stadt Ribnitz-Damgarten einen Teil des Vermögens bekommt. Auch die evangelische Kirchgemeinde erhält Geld aus dem Stiftungsvermögen.

Vorgeschrieben ist, dass das Geld für gemeinnützige Zwecke verwendet werden soll. Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) teilte mit, dass die freiwilligen Leistungen der Stadt – also beispielsweise Zuschüsse an Vereine oder an die Museen – als gemeinnützig gelten. Deshalb soll das Geld dafür verwendet werden.

Penny im kommenden Jahr?

Die Stadtvertreter beschlossen zudem, dass der Flächennutzungsplan der Stadt verändert werden soll. Dabei geht es um den geplanten Discounter in der Rostocker Straße (ehemalige Spar-Kaufhalle). Bislang war die Fläche als Wohnbaufläche ausgewiesen. Um planungsrechtlich die Voraussetzungen für einen neuen Einkaufsmarkt zu schaffen, wird daraus nun eine Sonderbaufläche Einzelhandel.

Thomas Huth, Bürgermeister von Ribnitz-Damgarten. Quelle: Privat

2017 hat die Stadt das Grundstück per Erbbaurechtsvertrag an die Rewe-Gruppe verkauft. Die möchte dort einen Penny-Markt inklusive Bäcker mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1100 Quadratmetern bauen.

Heiko Körner, Leiter des Bauamtes Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Wie Bauamtsleiter Heiko Körner mitteilte, läuft parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans das B-Plan-Verfahren. Derzeit seien unter anderem noch Fragen der verkehrlichen Anbindung und des Immissionsschutzes zu klären. Möglicherweise, so Körner, könnte die alte Kaufhalle noch in diesem Jahr abgerissen werden. Gebaut werden könnte im nächsten Jahr.

Ilchmann zurück in der Politik

Ribnitz-Damgartens ehemaliger Bürgermeister Frank Ilchmann ist zurück in der Stadtpolitik. Die Stadtvertreter beschlossen am Mittwoch, dass Ilchmann als sachkundiger Einwohner für die Wählergruppe Die Unabhängigen im Stadtausschuss Damgarten tätig sein darf. Der Platz war frei geworden, weil Swantje Petersen als Nachrückerin für Thomas Huth Stadtvertreterin ist und als solche nun Mitglied des Stadtausschusses ist. Somit wurde ihr Platz als sachkundige Einwohnerin frei, den nun Ilchmann übernimmt.

Heute Dachkonzert in Ribnitz Einen ganz besonderen letzten Schultag begeht die Bernsteinschule Ribnitz-Damgarten am Freitag, 19. Juni. „Eltern – die wahren Helden des Alltags“ heißt es dann von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, sofern das Wetter mitspielt. Als Dankeschön für die vergangenen Wochen in der Corona-Krise veranstaltet die Bernsteinschule ein Dachkonzert. Vom Dach des Schulgebäudes in der Berliner Straße wird dann Live-Musik geboten. Die Eltern der Schulkinder, aber auch alle anderen Interessierten sind eingeladen, auf diese Art einen besonderen Abschluss des Schuljahres zu feiern. Unter Einhaltung der Abstandsregeln stehen das Schulgelände oder auch die Freiflächen im Wohngebiet zur Verfügung. Die Schule hofft auch auf viele Zuhörer von den Balkonen.

Zudem hatte Frank Ilchmann am Mittwochabend kurzerhand beantragt, dem nicht-öffentlichen Teil der Stadtvertretersitzung beizuwohnen. Unter anderem, weil der Vorgänger Thomas Huths nach seiner Amtszeit nun einfacher Bürger der Stadt ist, wurde der Antrag abgelehnt.

Gerätewart: Aufgabenprofil wird erstellt

Schnellstmöglich soll ein Gerätewart für die Feuerwehr Ribnitz-Damgarten eingestellt werden. Laut Heiko Körner werde derzeit das Anforderungsprofil erstellt, um anschließend die Stelle auszuschreiben. Allerdings sei es aufgrund der Vielseitigkeit der Aufgaben „nicht einfach, eine geeignete Persönlichkeit zu finden“, so Körner. Im Stellenplan der Stadt ist der seit Langem von der Feuerwehr geforderte Gerätewart, der sich unter anderem um die Wartung der Technik der Brandschützer kümmern soll, jedoch eingeplant. Derzeit übernehmen Mitarbeiter des Stadtbauhofes die Aufgaben.

Von Robert Niemeyer