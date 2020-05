Darum bringen Büromöbel den Borner Bürgermeister auf die Palme

Dierhagen

An höhenverstellbaren Schreibtischen für die Beschäftigten des Amtes Darß/ Fischland haben sich die Geister geschieden. Während Amtsvorsteher und Bürgermeister in Ahrenshoop, Benjamin Heinke ( CDU), deren Anschaffung als Teil eines künftigen Gesundheitsmanagements in der Amtsverwaltung wertete, bezeichnete der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg (Wählergemeinschaft Bürger für Born) die Investition in Höhe von 44 000 Euro als „Gimmick für die Beschäftigten“. Gegen die Stimmen Borns haben die Mitglieder des Amtsausschusses den Nachtragshaushalt einmütig beschlossen.

Außer den speziellen Büromöbeln wird in dem Nachtragsetat eine neue Finanzsoftware eingepreist. Die Anschaffung des Computerprogramms sowie neuer Laptops erwies sich innerhalb des Amtsausschusses als unstrittig.

Diskussion schon im Finanzausschuss

Der beabsichtige Kauf der Tische hatte jedoch schon während vorangegangener Beratungen im Finanzausschuss für Diskussionen gesorgt. Eine Mehrheit des Gremiums des Amtsausschusses hatte einen Sperrvermerk für die Investition durchgesetzt, der nun auch Bestandteil des Nachtragsetats ist.

So vehement Benjamin Heinke für die Anschaffung der höhenverstellbaren Tische warb, so deutlich war die Kritik Gerd Scharmbergs an dem Ansinnen. Den Unmut des Borner Bürgermeisters konnte auch Cornelia Prehl, Leiterin des Amtes für Finanzen im Amt Darß/ Fischland, nicht dämpfen. Der Nachtragsetat sei durch Rechnungsvorträge aus den Vorjahren gedeckt.

Der Amtsvorsteher ergänzte, dass die Amtsumlage, zu zahlen von den amtsangehörigen Kommunen, aufgrund des Nachtrags nicht erhöht werde. Die Tische sollten nicht erst nach der Erkrankung von Beschäftigten angeschafft werden. Der Sperrvermerk erfolge in dieser schwierigen Situation. Die Freigabe des Geldes kann nur nach Beschluss im Amtsausschuss erfolgen.

Einnahmen aus der Gewerbesteuer ungewiss

Borner Bedenken konnten nicht ausgeräumt werden. „Die Dramatik im Zusammenhang mit der Corona-Krise scheint nicht gesehen zu werden“, wetterte Gerd Scharmberg. Der befürchtet allein bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer Einbrüche von deutlich mehr als 50 Prozent. Allein in Born wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rund 340 000 Euro kalkuliert. Was am Ende hereinkommt, sei völlig ungewiss. „Ich bitte, diesen Leichtsinn nicht zu betreiben.“

Eilig hatte der Bürgermeister im Vorfeld des Amtsausschusses zu einer Zusammenkunft der Mitglieder des Hauptausschusses der Borner Gemeindevertretung geladen. Da wurden zwei Anträge für den Amtsausschuss verabschiedet. Zum einen sollte die Investition für die Büromöbel gänzlich aus dem Nachtragshaushalt gestrichen werden, zum anderen sollten die amtsangehörigen Kommunen mit sechs Euro je Einwohner entlastet werden. Die Summe entspricht der geplanten Ausgabe für die Ausstattung des Amtes Darß/ Fischland. Beide Anträge fanden keine Mehrheit, die Gemeindeoberhäupter von Wustrow und Wieck, Daniel Schimmelpfennig ( CDU) und Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) enthielten sich der Stimme.

Eine Fraktion sieht falsches Signal

Bereits im Vorfeld hatte der Borner Bürgermeister vorgerechnet, dass für die Haushaltsplanungen der amtsangehörigen Kommunen insgesamt 2,9 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer kalkuliert wurden. Drei Millionen Euro kamen aus dieser Abgabe im vergangenen Jahr zusammen. Diese Planung hält Gerd Scharmberg aufgrund des Shutdowns in allen Bereichen der Tourismuswirtschaft als wenig plausibel und ebenso wenig realistisch.

Die Mitglieder der CDU+-Fraktion in der Borner Gemeindevertretung, Niklas Ziemann und Mathias Löttge, bedauern die Entscheidung der Mehrheit des Amtsausschusses, wie sie in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung mitteilen. Laut Niklas Ziemann würden viele politische Verantwortungsträger in dem Gremium die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Haushalte der Kommunen trotz warnender Hinweise etwa des Städte- und Gemeindetages nicht erkennen. „Ich sehe in dieser Beschlussfassung einen instinktlosen Umgang mit dem Geld der Steuerzahler und ein falsches Signal an die um ihre Existenz kämpfenden Unternehmen“, so Mathias Löttge.

Von Timo Richter