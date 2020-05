Darum dürfen Hundehaufen in Bad Sülze straffrei liegen bleiben

Bad Sülze

Keine Regelung für Hundehalter, Gebühren in D-Mark, Widersprüche – ausgerechnet in den Werkzeugen, die in Bad Sülze das Miteinander ordnen sollen, herrscht Unordnung: in den Satzungen. Das wurde in der zweiten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses deutlich.

Abgeordneter Uwe Bobsin (TOSA) erklärt, wie es dazu kam: „Anlass war eine Diskussion im Hauptausschuss.“ Es sei um die Fragen gegangen, ob es eine Leinenpflicht für Hunde gebe und Hundehalter in Bad Sülze verpflichtet seien, den Kot wegzuräumen. „Wir konnten das in dem Gespräch nicht klären“, so Bobsin.

Hundekot darf straffrei liegen bleiben

Wie sich schließlich herausstellte, hat die Stadt keine Hundehalterverordnung. Es hätte also das Landesgesetz gegriffen. Dies ist allerdings sehr allgemein formuliert und reicht nicht aus, um Ordnungsgelder zu verhängen. Hundehalter können in Bad Sülze nicht belangt werden, wenn sie den Kot ihrer Vierbeiner liegen lassen. Auch eine generelle Leinenpflicht im Stadtraum gibt es nicht.

Uwe Bobsin erklärte sich dazu bereit, alle Satzungen der Stadt zu sichten, und erstattete seinem Ausschuss nun Bericht. Ergebnis: Einige Satzungen müssen aktualisiert, andere müssen inhaltlich miteinander abgeglichen und mindestens zwei Satzungen müssen komplett neu erarbeitet werden.

Widersprüche gehören ausgeräumt

Bobsin nennt dafür anschauliche Beispiele: So gibt es etwa eine Werbe- und eine Gestaltungssatzung. In beiden geht es um die Anbringung von Werbeanlagen an Fassaden im Innenstadtbereich. Diese dürfen je nach Satzungen unterschiedlich tief und breit sein – ein Widerspruch, der ausgeräumt gehört.

In der Parkraumablösesatzung wiederum ist geregelt, welchen Betrag ein Bauherr an die Stadt zahlen muss, wenn er auf seinem Grundstück nicht genug Parkplätze für seine Mieter, Mitarbeiter oder Kunden zur Verfügung stellt. Diese würden ihre Fahrzeuge dann zwangsläufig auf städtischen Flächen parken. Dafür muss der Bauherr eine Ablöse an die Stadt überweisen.

Preise noch in D-Mark

Der Betrag je Parkplatz ist in der geltenden Satzung noch in D-Mark ausgewiesen und nach Auffassung des Stadtentwicklungsausschusses mit 5000 DM sehr niedrig angesetzt. „Das Amt muss jetzt ausrechnen, was es tatsächlich kostet, einen Parkplatz im öffentlichen Raum neu zu bauen“, sagt Bobsin.

Großen Handlungsbedarf, aber auch Chancen sehen die Ausschussmitglieder bei der Erhaltungssatzung. In ihr wird geregelt, was Hauseigentümer dazu beitragen müssen, das Stadtbild zu erhalten.

„Die bestehende Regelung ist aus dem Jahr 1991“, erläutert Bobsin. „Sie ist in dieser Form kein ausreichendes Werkzeug, in Bad Sülze durchzusetzen, dass Häuser gepflegt werden müssen und nicht verfallen dürfen.“

Erste Änderungen möglichst im Juni

Der Stadtentwicklungsausschuss will die Verwaltung nun beauftragen, die notwendigen Satzungsänderungen und eine Beschlussvorlage zu erarbeiten. Der Hauptausschuss soll dann im Juni darüber abstimmen.

Außerdem soll die Verwaltung nun einen Vorschlag für eine neue Erhaltungssatzung erarbeiten und prüfen, ob Bad Sülze eine Ortssatzung benötigt in der Lärmschutz, Sauberkeit und die Hundehaltung geregelt werden.

Von Juliane Schultz