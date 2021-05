Darum fehlen ehemaliger Ribnitzer Buchhändlerin Kulturangebote

Ribnitz-Damgarten/Klockenhagen

Anke Kipping lebte bis 1981 in Leipzig, wo sie in einem Musikverlag arbeitete. Dann zog es sie in den Norden. In Ribnitz-Damgarten war sie bis zur Rente viele Jahre als Buchhändlerin tätig. Als Mitglied der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ribnitz arbeitet sie im Kirchengemeinderat und im Kirchenmusikausschuss mit. Ihr fehlen in Pandemiezeiten besonders die Kulturangebote wie Konzerte und Theater, erzählt die Klockenhägerin.

Choralmusik vor der Kirche bei Wind und Wetter

„Dass Musik Balsam für Seele und Körper ist, haben schon klügere Menschen vor mir festgestellt. Im Gottesdienst darf nicht mehr gesungen werden, und obwohl Kantor Christian Bühler uns jeden Sonntag mit Orgelspiel und Sologesang Freude bereitet, fehlt das eigene Singen.“ Umso schöner sei es, wenn Dr. Thomas Fischer, der als HNO-Arzt tätig ist, mit seinen tapferen Bläsern bei Wind und Wetter nach dem Gottesdienst die Gemeinde und Spaziergänger vor der Kirche mit Choralmusik empfange. „Dafür eine herzliches Dankeschön“, so Anke Kipping.

Von Edwin Sternkiker