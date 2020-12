Darum fühlt sich ein Ahrenshooper Unternehmer wie amputiert

Ahrenshoop

Der normale Arbeitsalltag von Ralf Wernitz hat Anfang März dieses Jahres aufgehört zu existieren. Der Inhaber der Linear. Messeservice GmbH hatte mit seinen Männern noch die letzte Baustelle namens Internationale Tourismusbörse in Berlin abgearbeitet. Zwei Tage vor Eröffnung der weltweit größten Tourismusbörse wurde das Event abgesagt. Zu groß war die Sorge der Veranstalter, der Treffpunkt von Touristikern aus der ganzen Welt könne das neuartige Corona-Virus weiterverbreiten.

Die Stände wurden wieder abgebaut. „Zum Glück wurden wir noch bezahlt“, sagt Ralf Wernitz. Seitdem liegt der Geschäftsbetrieb des vor 30 Jahren gegründeten Unternehmens weitgehend brach. Der einstige Umsatz von mehreren Millionen Euro „ist zusammengeschrumpft auf nichts“. Bis auf Kleinstaufträge gibt es seitdem keine Arbeit mehr für das Unternehmen, das in seiner Branche zu den Top-Betrieben in Deutschland zählt.

Suche nach neuen Betätigungsfeldern

Angesichts des Frühjahrslockdowns hat sich Ralf Wernitz rasch nach anderen möglichen Betätigungsfeldern umgesehen. Systembau, Fassadenbau standen schnell obenan. Doch der Bereich Bau war nicht das, was die Firma wieder in die Gewinnzone hätte bringen können. Weil nun etliche Betriebe Lüftungsanlagen einbauen lassen, versuchte sich der Messeservice auch in dem Bereich. Doch gebe es viele Monteure, die die Arbeiten ausführen könnten. Ein anderes Betätigungsfeld wäre die Montage von Küchen.

Doch nur zum Teil konnten die selbstständig agierenden Techniker, die bei Ralf Wernitz auf der Liste stehen, in anderen Bereichen Fuß fassen. So kamen verschiedene Elektriker und Schreiner beispielsweise auf dem Bau unter. „Ein Dauerzustand ist das aber nicht.“

Bei Fördermaßnahmen durchgefallen

Die Linear. Messeservice GmbH besteht aus vier fest angestellten Mitarbeitern und rund 80, in Spitzenzeiten bis zu 120 selbstständigen Monteuren, die Messestände oder Kulissen beziehungsweise die Bestuhlung für Parteitage auf- und später wieder abbauen. Dieses Konstrukt ist verantwortlich dafür, „dass wir bei Fördermaßnahmen durchfallen“, so Ralf Wernitz.

Das Büro im eigenen Haus, das Fehlen von geleastem Werkzeug, von Hallen oder einem Fuhrpark – das sind Gründe, dass die laufenden Kosten vergleichsweise gering ausfallen und nach einer ersten Soforthilfe keine weitere Unterstützung erfolgte. Die Beschäftigten befinden sich in Kurzarbeit, lediglich einen Vormittag in der Woche kommen die Mitarbeiter zusammen.

Vorjahresgewinn wird aufgezehrt

„Wir zehren seit dem Frühjahr von den Gewinnen des Vorjahres“, sagt Ralf Wernitz. „Wenn die aufgebraucht sind, ist Feierabend.“ Der 57-Jährige verzichtet auf ein Gehalt und lebt seit Monaten von den Ersparnissen. Dauerhaft könne das nicht funktionieren. Der Firmeninhaber rechnet damit, sein Unternehmen so noch zehn Monate über Wasser halten zu können.

Optimistisch verzweifelnd, beschreibt Ralf Wernitz seine Stimmung angesichts neuer Förderchancen. Er hofft, ebenso wie Künstler und Eventszene auch unterstützt zu werden, fürchtet aber, „dass wir durchfallen“.

Missverhältnis bei Beschränkungen

„Der Staat soll die Leute arbeiten lassen“, fordert der Unternehmer. Schon zu viele Firmen seien durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung ins Aus getrieben worden.

Zugleich sieht Ralf Wernitz bei den Beschränkungen ein Missverhältnis. Messen, wenigstens solche ausschließlich für Fachbesucher, könnten seiner Einschätzung nach stattfinden. Die Hallen seien gut belüftet, die Gespräche an den Messeständen fänden in einzelnen Boxen statt. Auch Restaurants oder Hotels hatten sich im Sommer nicht als Corona-Hotspots erwiesen.

Unternehmer fühlt sich amputiert

So gingen viele Unternehmen „den Bach runter“, wie Ralf Wernitz sagt. Gleichzeitig werde unglaublich viel Geld verbraten. Große Kaufhäuser oder Möbelhäuser seien dagegen geöffnet, in Fliegern säßen Menschen dicht an dicht. Zur Untätigkeit verdammt zu sein, fühlt sich für den so aktiven Unternehmer so an, „als ob mir ein Bein abgenommen wurde“.

Von Timo Richter