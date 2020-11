Darum gab es für den Haushalt des Amtes Darß/Fischland keine ungeteilte Zustimmung

Prerow

Zum Teil deutlich tiefer müssen die zum Amt Darß/ Fischland zählenden Kommunen in die Tasche greifen, um die Verwaltungsarbeit zu bezahlen. Während Ahrenshoop mit rund 12 500 Euro Mehrbelastung leben muss, summieren sich die Mehrkosten aus der Amtsumlage für Dierhagen auf rund 66 700 Euro. Allein für das Ostseebad Wustrow wurde ein geringerer Betrag für die Verwaltungsarbeit ausgerechnet. In die Berechnung der Amtsumlage fließt auch ein, inwieweit die Arbeit des Amtes tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Die Amtsumlage selbst steigt um rund drei Prozentpunkte auf annähernd 35 Prozent der Berechnungsgrundlage.

Größter Posten der Verwaltung sind die Personalkosten. Die steigen, inklusive der Aufwendungen für die Beschäftigten des Abwasserzweckverbandes, von knapp 3,063 Millionen Euro auf mehr als 3,21 Millionen Euro im kommenden Jahr. Allein aufgrund dieser Mehrkosten rund 150 000 Euro müs se die Amtsumlage angepasst werden, wie die Leiterin des Finanzamtes im Amt Darß/ Fischland, Cornelia Prehl, den Mitgliedern des Amtsausschusses erläuterte. Zudem steigen die Zinsaufwendungen, zum Teil begründet mit Mehraufwendungen für sogenannte Negativzinsen, und die eingeplanten Kosten wegen Gerichtsverfahren. In diesem Zusammenhang tauchen die Kosten infolge der umstrittenen Zins-/Währungswette (Swap) auf, die namens Ahrenshoops eingefädelt worden war (die OZ berichtete).

Anzeige

Etat zeigt „erschreckende Signale“

Die Haushaltssatzung ist bei den Mitgliedern des Amtsausschusses nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen. Kritik kam vor allem aus Born. Der Bürgermeister des Boddendorfes, Gerd Scharmberg (Wählergemeinschaft Bürger für Born), sah in dem Etatentwurf „erschreckende Signale“ eines sich verschlechternden Haushalts. Dass während der Zusammenkunft gerade erst über die Aufhebung einer Haushaltssperre zum Kauf von höhenverstellbaren Schreibtischen entschieden worden war, brachte den Bürgermeister erst recht in Rage. In den kommenden Jahren würden die Kommunen mit den Folgekosten der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Um den Etat des Amtes ausgleichen zu können, werde in die Kassen der Kommunen gegriffen. „Diese Chance haben die Gemeinden nicht“, so Gerd Scharmberg zur Anhebung der Amtsumlage. „So geht man mit dem Geld der Gemeinden nicht um.“

Auch der zweite Stellvertreter Scharmbergs, Mathias Löttge (Fraktion CDU+) lehnte den Entwurf später in namentlicher Abstimmung ab. Er hätte sich vor einer „ziemlichen Erhöhung der Amtsumlage“ weitere Lösungsvorschläge gewünscht. „Jeder Posten gehört auf den Prüfstand.“

Die Leitende Verwaltungsbeamtin Katrin Kleist bezeichnete das Zahlenwerk als „solide geplant“, der Etatentwurf sei kein „Schnickschnack“. Der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU) betonte erneut, dass das Ostseebad nicht bereit sei, irgendwelche Kosten infolge des Swap-Geschäfts zu übernehmen. Die Wiecker Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) kündigte an, sich ebenfalls mit Blick auf die Folgekosten des Swap-Geschäfts enthalten zu wollen. Der Amtsvorsteher und Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) hielt sich aus der Haushaltsdiskussion weitgehend heraus.

Haushaltssperre aufgehoben

Um so intensiver warb er zuvor für die Aufhebung der Haushaltssperre für die höhenverstellbaren Schreibtische. Die seien im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Gesundheitsmanagements für die Beschäftigten unerlässlich. Die Amtsumlage werde aufgrund der vorgesehenen Ausgaben in Höhe von rund 45 000 Euro nicht angetastet. Gerd Scharmberg bezeichnete den Vortrag des Amtsvorstehers als nicht schlüssig. Bei der Investition handele es sich um einen Verstoß gegen die Haushaltsklarheit. „Wenn es uns so gut geht, müsste die Amtsumlage nicht erhöht werden. Mathias Löttge sah die Investition als „bis heute nicht begründet“ an. So fehlten beispielsweise Atteste von betroffenen Mitarbeitern, die solch eine Investition rechtfertigten.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter