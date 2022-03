Wustrow

Paukenschlag in der Wustrower Gemeindevertretung: Eine Zwei-Drittel-Mehrheit ließ den Haushalt des Ostseebades durchfallen. Das Zahlenwerk wurde in den Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Gemeindevertretung zurückverwiesen. Dabei hatten die Mitglieder des Ausschusses nach einer rund dreistündigen Haushaltsberatung im Amt Darß/Fischland die Beschlussfassung der Haushaltssatzung einstimmig empfohlen. Drei Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses haben ihre Einschätzung bis zur Sitzung der Gemeindevertretung geändert und wollten eine weitere Beratung des Wustrower Etats im Ausschuss.

„Das ist bedauerlich“, so beschreibt der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) die aktuelle Situation. Das Ostseebad kann nur unter Bedingungen der vorläufigen Haushaltsführung agieren. Das heißt, für freiwillige Aufgaben steht kein Geld zur Verfügung. Das betrifft in diesem Fall die Bereiche Sport sowie Jugendarbeit. Denn Wustrow beteiligt sich an der Finanzierung einer Trainerstelle beim TSV und unterstützt zudem den Verein „De Klabauters“. Der betreibt das gleichnamige Freizeitzentrum in der Strandstraße, in dem unter anderem Kindern und Jugendlichen verschiedene Angebote zur Verfügung stehen.

Bürgermeister kann Entscheidung nicht nachvollziehen

Die Entscheidung der Mehrheit der Gemeindevertreter kann Daniel Schimmelpfennig „aus haushaltärischer Sicht nicht nachvollziehen“. Das Ostseebad sei mit dem geplanten Beschluss zum Haushalt sowieso spät dran. Normalerweise, so der Wustrower Bürgermeister, sollte so eine Entscheidung schon im Dezember gefasst werden. Nun werde sich eine Bestätigung des Haushaltsentwurfes um wenigstens einen Monat verzögern.

Kritik an dem Zahlenwerk ist der Bürgermeister zum Beispiel mit Hinweisen zu Haushaltsnachträgen oder Beschlüssen zu außerordentlichen Ausgaben entgegengetreten. Der Haushalt jedoch sei ausgeglichen. Außerdem: Auch der Wirtschaftsplan von Kurdirektor Dirk Pasche liegt nun erst einmal auf Eis. Denn der Plan hänge mit dem Haushalt der Kommune zusammen.

Laufende Projekte machen Gestaltungsspielraum zunichte

Vor allem wegen Einschränkungen beim Gestaltungsspielraum der Kommune hatte unter anderem Olaf Müller (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Wustrow) seine Zustimmung zu dem Werk verweigert. Der erste stellvertretende Bürgermeister habe laut Daniel Schimmelpfennig in einem umfassenden Beitrag während der Sitzung der Gemeindevertretung allerdings keine konkreten Kritikpunkte genannt.

Konkreter wurde auf Nachfrage dagegen Andreas Levien (Wählergemeinschaft Schossow-Levien-Dabels). Der Gemeindevertreter und Wustrower Wehrführer nahm nicht nur Einschränkungen beim Gestaltungsspielraum der Kommune in den Fokus, sondern verwies auf eine Vielzahl von bereits begonnenen, aber noch längst nicht abgeschlossenen Projekten in dem Ort. So gebe es aktuell wenigstens eine Handvoll laufender Straßenbauprojekte. Dazu kommen laut Andreas Levien weitere Vorhaben wie der Waldumbau auf dem Norderfeld, dann soll auf dem Sportplatz ein Sportlerheim entstehen, es müsse eine neue Feuerwehr gebaut werden, auch der Erwerb eines neuen Einsatzfahrzeuges stehe an und nicht zuletzt sollten im alten Feuerwehrdomizil neue Wohnungen entstehen. „Ich weiß nicht, ob das Geld der Gemeinde für alles reicht“, sagt Andreas Levien. Für ihn Gründe genug, noch einmal über den Haushaltsplan zu beraten.

Gerade der Wohnungsbau sollte in dem Ostseebad hohe Priorität genießen, so der Gemeindevertreter mit Blick auf die lange Bewerberliste für die neuen kommunalen Wohnungen in der Osterstraße. „Die lange Liste zeigt uns den Bedarf für Wohnraum“, sagt Andreas Levien. Unter anderem das sei für den Sinneswandel nach seiner Zustimmung für einen Haushaltsbeschluss verantwortlich.

Forderung nach anderen Schwerpunkten

Den mangelnden Gestaltungsspielraum der Kommune machte Andreas Levien an diesem Beispiel deutlich. So wollte sich das Ostseebad an einer Versteigerung eines Grundstücks am Ortseingang aus Dierhagen kommend beteiligen. Weil aber nur 120 000 Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung standen, konnte die Kommune nicht erst mitbieten. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind Andreas Levien zufolge nicht nur eingeschränkt, sondern blockiert. Gebaut hätte die Kommune auf dem Areal am Kuhleger gerne einen kleinen Parkplatz. Und die Entwicklung des alten Gemeindehauses in der Strandstraße tauche erst gar nicht auf.

Und nicht zuletzt, so der Wustrower Wehrführer, werde das Amt Darß/Fischland aufgrund der immer neuen Projekte personell stark für eine der insgesamt sechs amtsangehörigen Kommunen gebunden. Die Vielzahl der Vorhaben könnten in der Amtsverwaltung angesichts der Personalsituation dort gar nicht zeitnah abgearbeitet werden.

Von Timo Richter