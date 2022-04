Darum hat der Prerower Kurdirektor gekündigt

Prerow

Auf manche Überraschung würde der Prerower Bürgermeister gerne verzichten. Besonders auf diese: Am Dienstag hat René Roloff die Kündigung des Kurdirektors in Empfang nehmen müssen. Das kam überraschend, habe sich die Zusammenarbeit mit Friedrich J. Schweitzer in den knapp anderthalb Jahren doch als sehr angenehm herausgestellt.

Zum Ende des kommenden Monats ist die Position vakant. Unklar ist in dem Ostseebad, wie die Lücke schnell geschlossen werden kann. „Eine Idee von vielen“ ist es, den Vorgänger Lothar Jaeschke aus Ahrenshoop wenigstens als Interimslösung zu installieren. In einer kurzfristig anberaumten Zusammenkunft der Mitglieder des Betriebsausschusses sollen mögliche Nachfolgeregelungen diskutiert werden. Schon unterschriftsreif ist die Formulierung einer Ausschreibung, wonach kurzfristig ein Nachfolger, eine Nachfolgerin für den scheidenden Kurdirektor gesucht wird. Dennoch geht der Prerower Bürgermeister wenigstens von einem halben Jahr aus, bis die Nachfolge Friedrich J. Schweitzers geklärt sein wird.

Unterschiedliche Schwerpunkte

Seinen Schritt hat sich der Prerower Noch-Kurdirektor „lange und reiflich überlegt“. Die Entscheidung für eine Kündigung sei kein Schnellschuss. Hauptgrund der Kündigung ist das Festlegen unterschiedlicher Schwerpunkte. Während die Gemeinde, also stets die Mehrheit der Gemeindevertretung, auf die Verwirklichung touristischer Großprojekte hinwirkt, die im 22-Punkte-Plan im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens stehen, will Friedrich J. Schweitzer erst einmal die touristische Infrastruktur auf Vordermann bringen. Heißt: Toilettenanlagen sanieren, Parkplätze modernisieren.

Kurdirektor und Kommune sind in dieser Ausrichtung nicht aneinandergeraten, sondern haben sich zuletzt voneinander entfernt. Damit begannen die Überlegungen, sich nicht länger in dieses intensiver werdende Spannungsfeld zu begeben. Der Weg zu persönlichen Zielen für das Ostseebad sind mithin zu steinig geworden. Selbstkritisch gibt Friedrich J. Schweitzer zu, manche Gegebenheiten in Prerow anfangs seiner Tätigkeit nicht richtig, beziehungsweise nicht vollständig eingeschätzt zu haben.

Erste Arbeitserfolge

Im Juli des Jahres 2020 hat der Dierhäger die Nachfolge von Lothar Jaeschke angetreten. Nach einer halbjährigen Einarbeitungszeit wurde Friedrich J. Schweitzer schließlich mit Beginn des Jahres 2021 Kurdirektor in dem Ostseebad Prerow.

Angefangen hat Friedrich J. Schweitzer, seine Vorstellungen zu realisieren. Die Sanierung von strandnahen Sanitäranlagen hat begonnen, ein neuer Internetauftritt der Kommune ist in Arbeit, es erfolgte eine Gästebefragung, die „hilfreiche Ergebnisse“ brachte. Auf der Agenda steht aber noch die neue touristische Ausrichtung Prerows. „Das ist eine Aufgabe für die neue Leitung“, sagt der scheidende Prerower Kurdirektor.

Hauptarbeit im Winter

Wie es kurzfristig weitergehen kann, ist offen. Denn offiziell gibt es in der Prerower Kurverwaltung keine Stellvertretung. „Ich bin da“, sagt zwar der Bürgermeister des Ostseebades. Doch auffangen könnte René Roloff die Aufgaben des Kurdirektors nicht, auch mit einer Zeichnungsberechtigung in der Tasche. Er setzt darauf, dass die Beschäftigten des Kurbetriebs ihre Aufgaben kennen und diese auch ohne formale Leitung gewissenhaft erfüllen.

Erst einmal setzt der Bürgermeister auf Beruhigung. Die Hauptarbeit für eine Saison werde während der Wintermonate geleistet. Bis dahin wird möglicherweise eine neue Leitung des Kurbetriebs gefunden. Nicht ausschließen will René Roloff, dass die auch intern aus dem Mitarbeiterstamm gefunden wird.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wechsel in Kurbetrieben

In der Region gibt es zurzeit vermehrt Wechsel an den Spitzen von Kurbetrieben. Zuletzt wurde beispielsweise eine Nachfolge für den Kurdirektor in Wustrow gesucht, dazu kommt die anstehende Ausschreibung der Position in Prerow. Ahrenshoop erhält nach dem Weggang Roland Völckers – der nun eine Anstellung beim Landestourismusverband gefunden hat – mit Kai Lüdeke einen neuen Kurdirektor. Und in Zingst ist der Geschäftsführer der dortigen Kur-Gesellschaft schon so lange krank geschrieben, dass eine Mit-Geschäftsführerin bestellt wurde.

Von Timo Richter