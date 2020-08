Darum hat die Ahrenshooper Feuerwehr eine Standup-Paddlerin an den Strand gebracht

Ahrenshoop

Eine junge Standup-Paddlerin haben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop am Donnerstagvormittag von der Ostsee an Land gebracht. Die Eltern der jungen Frau waren in Sorge, dass es ihre Tochter bei zwar spiegelglatter See aber leicht ablandigem Wind nicht mehr aus eigener Kraft zurück an den Strand in Höhe des Parkplatzes Vordarß schaffen würde. Am Ende ging alles glimpflich aus.

Laut Wehrführer Benjamin Heinke alarmierten die Eltern der Wassersportlerin gleich zweimal die Feuerwehr. Rund 500 bis 600 Meter vor dem Strand war die junge Frau auf dem Wasser unterwegs. Laut Heinke ist das „schon wirklich weit weg von Land“. Alarmiert wurden die Feuerwehren von Ahrenshoop bis Dierhagen, ein ebenfalls vorsorglich in Marsch gesetzter Rettungswagen konnte den Einsatz abbrechen.

Anzeige

Keiner Gefahr bewusst

Nach dem ersten Notruf schien es so, als würde es die Steh-Paddlerin aus eigener Kraft an den Strand schaffen. Doch kaum waren die Kameraden zurück im Gerätehaus erfolgte der zweite Notruf der Eltern, die ihre Tochter in Gefahr sahen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop waren rasch vor Ort und brachten die junge Frau an den Strand. Die sei sich gar keiner Gefahr bewusst gewesen, so der Wehrführer auf Nachfrage. Sie habe keine Hilfezeichen gegeben, stand noch auf dem Board und paddelte. Für Benjamin Heinke habe es sich um einen gut gelungenen Routineeinsatz gehandelt.

Von Timo Richter