Darum hat eine Rostockerin in Dierhagen gesungen

Zingst

Ihren Drachen hat Lisa Oldenburg fast immer im Kofferraum ihres Autos. Zwar verantwortet die 30-Jährige die Veranstaltungsorganisation in der Kur- und Tourismusgesellschaft in Zingst. Doch wenn der Wind gut steht, legt sie auf dem Weg nach Hause nach Rostock gerne einen Zwischenstopp in Saal ein. Den Spot dort hält sie für einen der besten in der Region. Sich auf dem Kiteboard stehend vom Drachen übers Wasser ziehen zu lassen liegt ihr am meisten. „Ich habe es auch einmal mit Wellenreiten probiert.“ Beim Versuch sei es dann aber auch geblieben.

Immer mehr Mitfahrer

Gerne ist Lisa Oldenburg unterwegs. Gerade erst ist sie mit einigen Freunden zum Kiten nach Dänemark aufgebrochen. Jedes Jahr findet so eine Fahrt statt, „dabei entdecken wir immer neue Häuser“, sagt sie. Denn die Zahl der Mitfahrenden steige von Jahr zu Jahr.

Früher hat Lisa Oldenburg in einer Band gesungen, „das war eine Mädchenband in der Schule“. Das Bandleben ist in der Vergangenheit eingeschlafen. Ausnahme: Vor Kurzem hatte die Band einen Auftritt während der Hochzeit einer Freundin in Dierhagen.

Von Timo Richter