Darum hat sich Ahrenshoop als Testfeld bewährt

In Sachen Gesundheitsschutz hat sich der Künstlerort in den vergangenen Monaten als Testgebiet bewährt. Mit Hilfe kleiner Sender wurde so der Nachweis von möglichen Infektionsketten im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erprobt. Die Ergebnisse waren so erfolgversprechend, dass das System nach der Erprobung und Feinjustierung in Ahrenshoop nun bundesweit installiert wird.

Seit Anfang des Monats erhalten 5000 Apotheken in ganz Deutschland das sogenannte „#Coronastoppen-Kit“. Die Initiative von Noventi, einer apothekereigenen Firmengruppe – eigenen Angaben zufolge Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und Europas größtes Abrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen –, dem Verlag Wort und Bild sowie Doctor-Box als einem der führenden Anbieter von digitalen Gesundheitsplattformen in Europa, soll eine Ergänzung zur Corona-Warn-App der Bundesregierung darstellen.

App als Voraussetzung

Voraussetzung für die Teilnahme ist das Herunterladen der Doctor-Box-App. Darin befindet sich ein digitales Kontakttagebuch. Jedes Mal, wenn ein damit ausgestattetes Mobiltelefon in die Nähe eines Senders kam, erfolgte automatisch ein Eintrag. Nutzer selbst könnten laut einer Mitteilung der Initiative nicht identifiziert werden.

Demnach ist das digitale Kontakttagebuch mit den Formularen des Robert-Koch-Instituts kompatibel. Im Falle einer Corona-Infektion, die zentral registriert wird, sollen mit dem neuen System durch den Abgleich von Kontakten mögliche Infektionsketten nachverfolgbar sein. Dr. Oliver Miltner, Gründer der Doctor-Box GmbH sagt: „Die Basis unseres neuen Technologie-Konzeptes sind kompakte Signal-Sender in Kombination mit einem digitalen Kontakttagebuch. Das ist eine wichtige Innovation zur Eindämmung von Covid-19, da im Infektionsfall Bürger ihre besuchten Orte und Kontaktpunkte nachvollziehen und freiwillig Gesundheitsämtern zur Verfügung stellen können.“ Dadurch werde nicht nur wertvolle Zeit in der Nachverfolgung von Infektionsketten gespart. Unternehmen hätten so die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, um einen zweiten Lockdown zu verhindern.

Sender an verschiedenen Orten

Während des Tests in Ahrenshoop waren die Sender unter anderem an zwei Strandzugängen installiert, in der Kurverwaltung sowie im Hotel The Grand, in zwei Taxis und am Einkaufsmarkt. Kurdirektor Roland Völcker hatte sich seinerzeit froh zur Offenheit und regen Beteiligung in dem Ostseebad Ahrenshoop gezeigt.

Dass Ahrenshoop Testfeld wurde, liegt an einem maßgeblich Beteiligten an der Initiative: Der lebt zwar in Nordrhein-Westfalen, hat in Ahrenshoop aber einen Zweitwohnsitz. Zudem habe der Künstlerort mit seinem vergleichsweise kleinen Umfeld den idealen Raum geboten, das System unter realen Bedingungen zu testen.

Bedenken wegen Datenschutz

Zwar gab es in Ahrenshoop anfänglich Bedenken im Zusammenhang mit dem Datenschutz, weil aber die Erhebung ohne personenbezogene Daten und der Freiwilligkeit der Teilnehmer zum Herunterladen der Anwendung auf dem Mobiltelefon erforderlich waren, waren die Befürchtungen vom Tisch.

Das von der Initiative verschickte Kit ist probeweise seit Anfang August in 200 Apotheken im Test. Der Mitteilung zufolge seien Mitarbeiter durchweg begeistert, weil das Konzept ohne personenbezogene Daten auskomme und auf Freiwilligkeit basiere.

Das System soll nicht nur sämtlichen rund 19 000 Apotheken in Deutschland zur Verfügung stehen, sondern künftig auch anderen Firmenbereichen, heißt es in der Mitteilung.

Von Timo Richter