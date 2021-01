Darum intensiviert Prerow die Zusammenarbeit mit Zingst

Prerow

Trotz der Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sollen in Prerow keine Abstriche beim Straßenbau gemacht werden. Das bestätigte Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) auf Nachfrage. Überaus positiv wertete er die intensiver werdenden Kontakte zur Nachbarkommune Zingst. Vor allem das Thema Darßbahn verbindet die beiden Gemeinden.

Die Wiedereinrichtung der Darßbahn „macht es notwendig, dass man miteinander spricht und kooperiert“, sagt der Prerower Bürgermeister. So solle beispielsweise gemeinsam geklärt werden, wie sich die Situation der Parkplätze zwischen Prerow und Zingst infolge des Baus der Gleise verändern könnte. „Beide Gemeinden haben die gleichen Themen, wir wollen da nicht alleine vorpreschen“, sagt René Roloff. Denn wo genau die Gleise verlaufen werden, ist derzeit noch nicht klar. Der Prerower Bürgermeister zitiert die Einschätzung von Planern, wonach die Streckenführung nicht exakt auf dem immer noch gewidmeten, ursprünglichen Verlauf erfolgen müsse.

Gemeinsame Projekte erwartet

Kritiker des Vorhabens bringen in diesem Zusammenhang regelmäßig die zwischen den beiden Orten verlaufende Gasleitung ins Spiel. Die, heißt es, würde den Bau der Bahn sowieso unmöglich machen. Das sieht der Prerower Bürgermeister anders: Die Leitung könne umverlegt werden und sei dann nicht mehr im Weg.

Die Kommune will auch auf Ebene der Kurbetriebe enger an den Nachbarn heranrücken und die Kooperation vertiefen. Die „angenehme Zusammenarbeit“ auf politischer Ebene soll dem Prerower Bürgermeister zufolge auch eine positive Entwicklung der Kooperation beider Kurbetriebe nach sich ziehen. René Roloff ist überzeugt, dass es künftig auch gemeinsame Projekte geben werde. Trotz aller ausgestreckten Fühler in Richtung Zingst „wird Prerow immer eine Darß-Gemeinde bleiben“ und die guten Kontakte mit Born und Wieck weiterhin pflegen. Mit Zingst verbinden das Ostseebad vor allem ähnliche Fragestellungen.

Hoher Stellenwert für Straßenbau

Allein lösen muss die Kommune allerdings ihre innerörtlichen Probleme. Die liegen häufig im Zustand von Straßen und Wegen begründet. Das Thema Straßenbau genießt in dem Ostseebad darum einen hohen Stellenwert, wie der Prerower Bürgermeister betont. In diesem Jahr steht die Sanierung von Küsters Allee bis zur Einmündung in die Villenstraße auf dem Programm. Gleich mitgemacht wird in diesem Zusammenhang die Sanierung des nördlichen Teils der Hagenstraße. Gerade die Straße Küsters Allee sei nach Niederschlägen kaum noch passierbar – auch nicht für Fußgänger.

Gerne würde René Roloff die Vorhaben beschleunigen. Das aber ist aufgrund der finanziellen Situation nicht möglich. Vor allem wurmt den Bürgermeister der Wegfall der früher erhobenen Anliegerbeiträge. Die pauschalierten Ersatzleistungen durch das Land glichen die Verluste durch die fehlende Umlage auf Anlieger nicht aus. Andere Projekte sind dem gemeindeeigenen Kurbetrieb zugeordnet – so etwa das 22-Punkte-Programm im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens in Verlängerung der Seebrücke als Ersatz für den Nothafen Darßer Ort in der Kernzone des Nationalparks.

Verwaltung: Digitalisierung nimmt zu

Während der Corona-Krise hat sich auch die Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister geändert. Viele Besprechungen, die bislang im Amt Darß/Fischland stattgefunden hatten, erfolgen laut René Roloff inzwischen als Telefon- oder Videokonferenz. Auch für die Freigabe von Rechnungen müsse er nun nicht jedes Mal in die Verwaltung nach Born fahren, das sei mittlerweile über einen eigens gesicherten Kanal auch online möglich.

Täglich muss er in seiner Funktion als Bürgermeister mit rund 15 E-Mails beschäftigen. Das reicht von einer einfachen Bestätigung eines Termins bis zu einem längeren Text, für dessen Verstehen die vielleicht 15 Seiten mehr als einmal gelesen werden müssen. Die Arbeit als Bürgermeister mache etwa einen halben Tag aus – und das jeden Tag.

Rückendeckung durch Familie

Ohne Rückendeckung durch die Familie sei das neben seinem eigentlichen Beruf gar nicht zu leisten, sagt René Roloff. „Meine Arbeit für die Gemeinde wird in der Familie mitgetragen.“ Die Aufgabe sei ein Ehrenamt, allerdings könne er keine 24 Stunden-Bereitschaft für die Kommune leisten.

Zu der Arbeit in der Gemeinde selbst kommen weitere Aufgaben, etwa die Mitarbeit im Amtsausschuss der Verwaltung und die Teilnahme an beschließenden Ausschüssen der Prerower Gemeindevertretung. Außerdem sei da noch der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst.

