Darum investiert Dierhagen in Angebote für Kinder und Jugendliche

Wenn in Dierhagen Kinder singen und Luftballons in den Himmel steigen, gibt es in dem Ostseebad etwas zu feiern. Am Freitag war es wieder einmal so weit: Umweltfreundliche Luftballons an umweltfreundlichen Schnüren verschwanden vom Gelände der Dierhäger Schule in den grauen Himmel – sichtbares Zeichen für den Abschluss eines seit mehreren Jahren laufenden Investitionsprogramms. Rund 650 000 Euro hat die Kommune in Umbau und Erweiterung des Anbaus gesteckt, hat das Dach des Gebäudes neu gedeckt, die alte Heizungsanlage ausgetauscht sowie die Fassade gedämmt. Obendrein gab es eine neue Schulküche mit Essensausgabe. Gefördert wurde die vor wenigstens zwei Jahren begonnene Maßnahme mit annähernd 430 000 Euro aus einem Programm für den Hort-Ausbau. Die Summe hat den ursprünglichen Plan-Ansatz überstiegen, weil im Verlauf der Arbeiten verschiedene neue Aufgaben hinzukamen, etwa die Verlegung eines neuen Fußbodens.

Damit nicht genug. Das Ostseebad hat in den Haushaltsentwurf für das laufende Jahr einen Betrag von 250 000 Euro eingeplant, um die Turnhalle sowie die Sanitärräume zu sanieren, wie Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) während der Feierstunde sagte. Es wurde auch schon eine Förderung beantragt. Das Vorhaben wird in der Kommune bereits seit geraumer Zeit auf die Vorhabenliste genommen. Weil es aber zuletzt Überlegungen für einen Neubau der Turnhalle gab, wurde das Projekt zugunsten der Erweiterung des Schul-Nebengebäudes zurückgestellt.

„Kinder sind unsere Zukunft“, betonten Bürgermeisterin und Schulleiterin Silke Bretzke unisono. Darum stecke die Gemeinde viel Geld in Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, so Christiane Müller. Ohne Kinder würde die Kommune irgendwann aussterben. Derzeit besuchen rund 70 Mädchen und Jungen die Grundschule in Dierhagen – Tendenz steigend.

Schulleiterin Silke Bretzke freute sich mit den Kindern auf den Ferienbeginn. Im Hintergrund ist das neu gestaltete und erweiterte Nebengebäude der Schule zu sehen. Quelle: Timo Richter

Nicht zuletzt stellen solche Angebote – in Dierhagen sind das nicht nur die Grundschule, sondern auch die Kindertagesstätte sowie das Dörphus als Freizeitstätte – auch wichtige Standortfaktoren dar, betonte die Bürgermeisterin. Nicht umsonst sei zuletzt für Dierhagen der größte Zuzug im Bereich des Amtes Darß/Fischland zu verzeichnen gewesen.

Um den neuen Bürgerinnen und Bürgern auch Wohnraum bieten zu können, haben die Mitglieder der Gemeindevertretung einer Erhaltungssatzung zugestimmt. Demnach dürfen Wohnhäuser nach Verkauf nicht allein zu Ferienunterkünften umgewidmet werden. Mindestens die Hälfte der Wohnfläche muss auch nach einem Verkauf als dauerhaft nutzbarer Wohnraum erhalten werden. Ähnliche beziehungsweise gleichlautende Satzungen haben auch die kommunalpolitischen Gremien anderer Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst beschlossen.

Wie andere Kommunen auch, wird in Dierhagen der Bau von Mietwohnungen forciert. So soll in Dierhagen-Dorf in direkter Nachbarschaft zum Dörphus ein weiterer Mehrfamilien-Block entstehen. Bebaut werden soll auch die alte Stallanlage zwischen Dierhagen-Dorf und dem Ortsteil Dändorf. Nach dem Verkauf der Fläche soll ein Investor dort 70 Wohneinheiten hochziehen. „Wir haben die Planungshoheit“, sagte die Bürgermeisterin – und an der kommt kein Investor vorbei.

Außerdem hat Christiane Müller ein Gutachten in der Hand, das dem Ostseebad einen Bedarf von deutlich mehr als 100 Wohnungen in den nächsten 15 Jahren bestätigt. Damit hatte die Kommune der Einschätzung der Raumordnungsbehörde widersprochen, die für Dierhagen keinen weiteren Bedarf für Wohnungen ausgemacht hatte und darum Einwendungen gegen den damals neu aufgelegten Flächennutzungsplan geltend machte.

Am Freitag wurde aber erst einmal gefeiert. Die Schulleiterin zeichnete die Historie des jahrelang andauernden Invest-Programms mit etlichen Einzelpositionen in Form eines kleinen Märchens nach, das in Dierhagen wahr geworden sei. Die Kinder sangen und präsentierten eine Klanggeschichte und ließen dann bunte Luftballons in den grauen Februarhimmel aufsteigen.

Von Timo Richter