Darum ist Prerow wieder die Hochburg von Cartoonisten

Prerow

Die Idee zum Cartoonair am Meer entstand während eines regnerischen Urlaubstages. Wolfgang Kleinert nutzte jenen Tag, um sich auf der Halbinsel alles mögliche anzuschauen. Zu sehen gab es viel, in den Galerien aber nur wenige Menschen. Der frühere Redakteur beim „Eulenspiegel“ wollte „Cartoons dahin bringen, wo die Menschen sind“. Und unter freiem Himmel sollte das geschehen, um Besuchern die Schwellenangst zu nehmen. Die sorge nämlich für nur spärlich besuchte Galerien. Außerdem gehe es an der frischen Luft zwangloser zu.

Es gelang. Am Wochenende wird im Garten des Kulturkatens „Kiek in“ die bereits 14. Auflage des Cartoonfestivals in dem Ostseebad eröffnet. Den Auftakt macht der Zeichner und Musiker Gymmick am Samstag um 20 Uhr im „Kiek in“. Der Nürnberger Anarchokomiker ist seit sechs Jahren mit der Band Ton, Steine, Scherben als Sänger und Gitarrist unterwegs. Auch als Zeichner hat er sich einen Namen gemacht, gewann im Jahr 2017 den Deutschen Karikaturenpreis in Silber.

Musikalischer Eröffnungsrundgang

Richtig los geht die Ausstellung dann am Sonntag mit dem musikalischen Eröffnungsrundgang. Ob der aber wirklich um 11 Uhr in gewohnter Weise erfolgen, ist noch nicht ganz klar. Die Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus lassen grüßen. Klar ist aber, dass die Ausstellung eröffnet wird. Sechs beteiligte Cartoonisten werden vor Ort sein und „mit Abstand und Anstand“ Ausstellungskataloge signieren. Die werden erstmals exklusiv mit dem Ausstellungstitel in Prerow zu bekommen sein, wie Ausstellungsmacher Wolfgang Kleinert sagt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gab es im zurückliegenden Jahr noch ein kleines „Corona-Hilfspaket“, hat Wolfgang Kleinert in diesem Jahr ein „Lachsäckchen zusammengestellt. Darin enthalten ist außer dem Ausstellungskatalog auch ein Monatskalender, der auf vielfachen Besucherwunsch erstmals aufgelegt wurde. Zu sehen sind die beliebtesten Werke früherer Ausstellungen, aber auch der neuen Schau.

„Trumpelpfad“ angelegt

Zusammen mit Dieter Schwalm, Gründer des Lappan-Verlages, schraubt Wolfgang Kleinert dieser Tage die Aufsteller zusammen, die auf das deutschlandweit einzigartige Ereignis in Prerow hinweisen. Den beiden Männern rinnt der Schweiß von der Stirn, die Sonne heizt im Garten des Kulturkatens ordentlich ein. Schon wird darüber nachgedacht, den Eingangsbereich möglicherweise mit einem großen Sonnensegel zu beschatten.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu sehen sind in der Ausstellung bis zum 16. September gut 220 Cartoons von fast 70 Zeichnerinnen und Zeichnern. Im vergangenen Jahr gab es noch eine kleine Sonderschau mit Werken zur Corona-Thematik. In diesem Jahr wurde ein „Trumpelpfad angelegt. Ausstellungsmacher Wolfgang Kleinert empfindet es als ungerecht, dass Donald Trump „so schnell in Vergessenheit gerät“. Mit der Sonderschau will er dem entgegenwirken.

Abendprogramme auf Freilichtbühne

Das ursprüngliche Konzept Wolfgang Kleinerts ging auf. Im Corona-Jahr 2020 kamen knapp 17 000 Besucher in die Ausstellung. Die Besucherzahl war damit eine der höchsten seit Beginn des Cartoonairs am Meer, damals noch am Haupt-Strandzugang. Die Abendveranstaltungen auf der Freilichtbühne waren nahezu allesamt ausverkauft.

Mit Ausnahme der Eröffnungsschau am Samstag finden die Abendprogramme wiederum auf der Freilichtbühne statt. Als Cartoonist vom Dienst wird in diesem Jahr Mario Lars aus der Nähe von Schwerin dreimal in das Ostseebad auf den Darß reisen. Dann wird er nicht nur täglich an der Kasse anzutreffen sein, sondern am 7. Juli sowie am 11. August Workshops anbieten. Teilnehmer erfahren darin, wie von der Suche nach einer Idee bis zur Umsetzung auf Papier ein Cartoon entsteht.

Verbindung für Qualität

Dass die bekanntesten deutschen Zeichnerinnen und Zeichner Prerow seit Jahren zu einem Mittelpunkt der Szene gemacht haben, „liegt an unserer Verbindung“, sagt Dieter Schwalm. Die sei ein Grund dafür, dass in der Ausstellung wirklich Qualität zu sehen sei.

Im Internet: www.cartoonair.de

Von Timo Richter