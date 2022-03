Darum ist auf Barther Spielplätzen neue Bewegung gekommen

Barth

Zwischen zwei regulären Monatssitzungen des Barther Ausschusses für Bau, Ordnung, Umwelt und Sicherheit gab Bauamtsleiter Manfred Kubitz einen Zwischenbericht zum aktuellen Geschehen in seinem Verantwortungsbereich.

Deutliche Bewegung ist in den Umgang mit den lange Zeit vernachlässigten Spielplätzen der Stadt gekommen. So lässt sich in diesen Tagen die künftige Struktur des Spielplatzes am Bleicherwall bereits gut erahnen: Tiefbauer vom Gala Bau Rostock setzen gegenwärtig entlang der Wege und rund um die Gerätestandorte Betonpalisaden, während die Spezialisten eines Rostocker Spielplatzausstatters die ersten Geräte im Boden verankern.

Spätestens zu Ostern soll der umzäunte „Vineta-Spielplatz“ freigegeben sein, wie Manfred Kubitz versprach. Und das erst einmal ohne die Gestaltungselemente zur Vineta-Thematik, deren Finanzierung noch nicht steht. Bisher sei nämlich noch kein Bewilligungsbescheid eingegangen. „Sollte es keine Förderung geben, werden wir aus Kostengründen auf diese Elemente verzichten. Sollten sie aber doch noch gefördert werden, können wir sie nachrüsten.“

Vandalen auf Spielplatz

Vandalismus auf dem Spielplatz am Weidenweg – aus dem Boden gerissene Sitzgruppe. Quelle: Technischer Betrieb Barth

Der Spielplatz am Verbindungsgang zwischen Weidenweg und Douzettestraße ist zwar erst vor kurzer Zeit mit beträchtlichem Aufwand wiederhergestellt worden, aber bereits in den Fokus von Vandalen geraten. Am vorvergangenen Wochenende rissen – wahrscheinlich heranwachsende Halbstarke, wie der Bauamtsleiter vermutet – eine Sitzgruppe mit Tisch und zwei Bänken aus der Bodenverankerung und beschmierten sie sowie andere Geräte mit Farbe. Nachdem Mitarbeiter des Technischen Betriebes den Schaden am Montag vergangener Woche entdeckt hatten, wurden alle Schmierereien entfernt und die Sitzgruppe dieses Mal einbetoniert. Betriebsleiter Uwe Scheller schätzt den entstandenen Schaden, bestehend aus Sachkosten und Arbeitslohn, auf rund 1000 Euro.

Der Spielplatz am einstigen AWG-Gelände (frühere Zirkuswiese) wird noch einmal Zuwachs durch einige Geräte erhalten. Ein Kombigerät mit Rutsche und Schaukel ist durch das häufig in Barth tätige Dettmannsdorfer Tiefbauunternehmen Baseco gestiftet und bereits aufgestellt worden, es fehlt aber noch der Fallschutz. Eine ältere Wippe und ein Federwipper sollen nach ihrer Überholung vom Dreieck zwischen Kenzer Landweg und Sankt-Jürgens-Straße hierher umgesetzt werden. Grund: Die Wobau als Vermieter der benachbarten Altbaublöcke möchte am bisherigen Standort einen eigenen Spielplatz anlegen.

Asphalt für die südliche Burgstraße

Perspektivisch ist am Barther Hafen, konkret zwischen „Fischer André“ und dem entstehenden Hafenquartier, die Anlage eines weiteren, mit 100 000 Euro geförderten Spielplatzes vorgesehen. Aufgrund der Bautätigkeit in unmittelbarer Nachbarschaft rechnet Manfred Kubitz aber nicht mit dessen Einrichtung vor Ende 2023.

Die schmale Einmündung der südliche Burgstraße in die Bebel-Straße ließ für den Asphaltierer kaum Platz. Quelle: Volker Stephan

Zu Ende gebracht werden bis Anfang April die Straßenbauarbeiten in der südlichen Burgstraße. Nachdem die Possehl Spezialbau GmbH kürzlich in zwei Durchgängen 112 Tonnen Asphalt für die Tragschicht und 45 Tonnen für die Deckschicht aufgetragen hat, werden die Tiefbauer in dieser Woche die Bankette auffüllen und restliche Auffahrten pflastern. Im Zuge der Tiefbauarbeiten wurden eine neue Schmutzwasserleitung und sowie eine teilweise Regenentwässerung für die angrenzende östliche Häuserzeile des Reifergangs verlegt. Weil einige Eigentümer nicht der Dienstbarkeit ihrer Grundstücke für die Durchleitung zustimmten, muss das Abwasser dreier Häuser nun kostenintensiver über die Goethestraße und einen Abschnitt des Reifergangs umgeleitet werden. „Dazu werden wir den Reifergang wohl noch einmal halbseitig sperren müssen, für die betroffenen Hausbesitzer wird der Abwasseranschluss dadurch erheblich teurer“, nannte Manfred Kubitz die Folge.

Baubeginn für Eigenheimgebiet

Nach den Restarbeiten in der Burgstraße werden auch die verbliebenen Seitenflächen an der Einmündung der Trienseestraße in die Barthestraße gepflastert. Das war bisher nicht möglich, weil durch die Stadtwerke zuvor noch ein Stromverteilerkasten auf das neue Straßenniveau angehoben werden musste. Baseco-Geschäftsführer Thomas Kröger rechnet mit der Erledigung der Restpunkte binnen 14 Tagen.

Dann wird sich das Unternehmen aber noch nicht aus Barth verabschieden, denn die Dettmannsdorfer Tiefbauer haben auch das Ausschreibungsverfahren zur Erschließung des neuen Eigenheimgebietes in Tannenheim gewonnen. Der Geschäftsführer nannte den 6. April als Tag des Baubeginns.

