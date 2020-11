Darum ist der Lebensweg einer 24-Jährigen vorgezeichnet

Ribnitz-Damgarten

„Ich bin hier geboren, bin nie weggewesen und werde auch hier bleiben.“ So skizziert Sandra Erichson ihren Lebensweg, der vor 24 Jahren in Ribnitz-Damgarten seinen Anfang nahm. Nach der Schule lernte sie den Beruf der Kauffrau für Büromanagement. Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten setzt Sandra Erichson im Geschäft ihrer Mutter ein. Und wenn die irgendwann einmal in den Ruhestand geht, wird sie die Bernsteingalerie E übernehmen, so der Plan.

Malediven sind Traumziel

„Ab und zu gehe ich mal schwimmen“, sagt Sandra Erichson. Der sportliche Ehrgeiz der 24-Jährigen ist nicht übermäßig ausgeprägt, reiche schon gar nicht in den Bereich Leistungssport hinein. Aber einige Bahnen zu ziehen seien schon gut, um sich ein bisschen fit zu halten.

Statt in der Weltgeschichte umherzureisen, bevorzugt Sandra Erichson Touren innerhalb Deutschlands. Zuletzt war sie in Berlin. „Sightseeing und Shoppen“ sind die Gründe für die Ribnitz-Damgartenerin, andere Städte zu besuchen. Erklärtes Traumziel von Sandra Erichson sind die Malediven.

Von Timo Richter