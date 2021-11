Darum ist der Rundwanderweg auf dem Darßer Ort gesperrt

Born

Mit Beginn der zweiten Bauphase wird derzeit die Brücke im Verlauf des Rundwanderwegs am Darßer Ort am Kreuzungspunkt der Zugänge Nothafen und Leuchtturm umfassend saniert. Aus diesem Grund endet der Rundwanderweg derzeit als Sackgasse an der Hirschplattform. Darauf macht Teresa Otsa von der Nationalparkverwaltung aufmerksam.

Jedes Jahr, wenn in den Herbst- und Wintermonaten die Besucherzahlen im Nationalpark sinken, rückt der technische Dienst des Nationalparkamtes aus, um Wege und Aussichtsplattformen zu reparieren oder zu erneuern. Diesmal stehen Instandhaltungsarbeiten an mehreren Abschnitten der Bohlenstege zwischen Nothafen und Leuchtturm an. „Die Arbeiten sind notwendig, um auch in Zukunft eine gute und sichere Infrastruktur im Nationalpark zu gewährleisten“, sagt Annette Beil, Dezernentin für Gebietsbetreuung.

Wanderer verirrten sich auf gesperrte Abschnitte

Unter der Leitung von Martin Kayserling starteten die Mitarbeiter des technischen Dienstes nach der ersten Novemberwoche mit dem Rückbau von zirka 200 Meter Holzsteg zwischen Nothafen und Rundwanderweg. Seitdem ist dieser Zugang zum Rundwandweg gesperrt. Kayserling äußert sich zufrieden über den Fortschritt: So konnte wie geplant am Montag damit begonnen werden, die Brücke zu erneuern. Nicht immer nach Plan verhält sich allerdings so mancher Gast. So berichteten die Kollegen vor Ort, dass sich, trotz der Beschilderung, vereinzelt Wanderer auf den gesperrten Weg verirrt hatten. Das Nationalparkamt habe die Beschilderung daraufhin ausgeweitet, heißt es in der Mitteilung.

Die Arbeiten an der Brücke sollen bis Anfang nächster Woche abgeschlossen sein. Danach beginnt der dritte Teil der Bauphase. Der Plan sieht vor, dass der zu Beginn zurückgebaute Bohlensteg wieder neu errichtet wird und so die Verbindung vom Leuchtturm zum Nothafen wieder besteht. In der letzten Phase widmet sich der technische Dienst den Holzbohlen auf dem Steg zwischen Leuchtturm und Brücke.

Wanderung durch sensible Dünenbereiche

Die Holzbohlenstege ermöglichen es den Besucherinnen und Besuchern, durch das feuchte Schilfgebiet zu wandern oder die sensiblen Dünenbereiche zu durchqueren, ohne ihnen zu schaden. Das verwendete Holz ist ein natürliches, robustes Baumaterial, dass sich gut in die Landschaft einfügt. Manche Abschnitte der Holzbohlenstege sind bereits über 10 Jahre alt. Trotz der guten Haltbarkeit müssen die Stege von Zeit zu Zeit erneuert werden, denn das Holz unterliegt Alterungs- und Abnutzungsprozessen. Der Darßer Ort zählt zu den am stärksten frequentierten Gebieten im Nationalpark. Die vorhandenen Besuchereinrichtungen werden besonders beansprucht. Der technische Dienst sorgt dafür, dass die Wege auch in der kommenden Saison zuverlässig der Belastung standhalten.

Die Nationalparkverwaltung informiert im Internet über den Baufortschritt.

Von Timo Richter