Darum ist die „Berta“ in Wustrow über die Toppen geflaggt

Wustrow

Die Geschichte der „Berta“ ist im Jahr 1984 schon fast zu Ende. Der Rumpf des Frachtseglers rottet am Strand von Ludwigsburg bei Greifswald vor sich hin. Am 19. September 1910 ist das Schiff in der Junge-Werft in Wewelsfleth an der Niederelbe vom Stapel gelaufen. Fast ein Dreivierteljahrhundert später gibt es die vage Idee, in dem Rumpf eine Strandversorgung einzurichten. Im Jahr darauf erwirbt Jörg Friedrich das Wrack und schlägt damit ein Kapitel in der Historie des Frachtseglers auf, das längst noch nicht zu Ende ist. Heute segelt die „Berta“ über küstennahe Gewässer der Ostsee. Das Schiff ist als „Schwan der Ostsee“ bekannt.

Die „Berta“ ist in der Region als „weißer Schwan der Ostsee“ bekannt. Quelle: privat

Zusammen mit seiner Tochter Daniela Gras betreibt er den letzten deutschen Frachtsegler als Traditionsschiff, kreuzte damit zuletzt bei der Hanse-Sail in Rostock auf. Nun liegt das Schiff im Wustrower Hafen. Am Sonntagvormittag können Interessierte selbst in Augenschein nehmen, dass aus dem rostigen Rumpf ein stolzer Schwan geworden ist.

Studienabschluss an einstiger Seefahrtschule

111 Jahre nach dem Stapellauf wird nicht nur die Geschichte der „Berta“ fortgeschrieben, sondern die der Segelschifffahrt dieser Region. In jedem Hafen begeistert der Skipper mit seinen Erzählungen, wie er an das Schiff gekommen ist, durch welche Höhen und auch Tiefen die „Berta“ gesegelt ist.

Die „Berta“ wird für das Jubiläum im Wustrower Hafen geschmückt. Quelle: Timo Richter

Dass der Traditionssegler zum Jubiläum am Steg des dortigen Segelvereins Godewind festmachte, hat seinen Grund: Vor 51 Jahren absolviert Jörg Friedrich sein Studium an der Seefahrtschule in Wustrow.

Später fährt der gebürtige Berliner entlang der westeuropäischen Küsten, ist im Mittelmeer unterwegs und fährt bis nach Kuba. 1981 erhält der heute 77-Jährige ein Berufsverbot, ist später im Schiffbau tätig. „Das hat mich furchtbar getroffen“, sagt Jörg Friedrich heute. „Aber ich hatte dadurch mehr Zeit, meinen Traum zu verwirklichen.“ Ein altes Schiff will er auf Vordermann bringen, „das ist aktive Traditionspflege“.

„Kamikazefahrten“ unter Motor bis nach Prag

Das Wrack am Strand von Ludwigsburg kann Jörg Friedrich als technisches Denkmal Museen oder anderen Institutionen nicht schmackhaft machen, wie Tochter Daniela Gras weiß. Konsequenz: „Dann mache ich es eben selbst.“ Und dann beginnt an verschiedenen Stationen geradezu ein Kampf für den Wiederaufbau des Schiffes. Ein Großteil der Aufbauzeit lagert das Schiff auf einem Pachtgrundstück in Leipzig. Sieben Jahre, nachdem die „Berta“ das letzte Mal Wasser unter dem Kiel hat, wird der sanierte Rumpf mit neuem Deck wieder eingekrant. In Dessau erfolgt in den Jahren 1993 bis 1995 der Innenausbau, die Masten werden gesetzt.

Bis die „Berta“ 1999 wieder segelfertig ist, unternimmt der Skipper schon einige Touren unter Motor. „Das waren regelrechte Kamikazefahrten“, erinnert sich Jörg Friedrich heute. Damals passt der Propeller noch nicht zum 42 Pferdestärken leistenden Motor, der die 45 Tonnen schwere „Berta“ antreibt. Doch bis nach Prag schaffen es die Eigner, ein Foto dokumentiert die Durchfahrt unter der Karlsbrücke. Lange Jahre ist der Heimathafen der „Berta“ in Dessau, im Juli des Jahres 2005 wird im Schiffsregister als neuer Heimathafen der Museumshafen in Greifswald eingetragen.

Nächstes Kapitel der Schiffshistorie schon aufgeschlagen

Als die Geschichte der „Berta“, benannt übrigens nach der Tochter pommerschen Getreide- und Baumaterialienhändlers Carl Raesch aus Lassan, fast schon zu Ende scheint, führt Jörg Friedrich die Geschichte des eigens für die Ostseeregion entworfenen Lastenseglers weiter und verbindet damit die Geschichte des Schiffes mit der der Familie. Es gibt Glücksmomente, es gibt Spannungen – immer dreht sich alles um das alte Schiff.

Jörg Friedrich und Daniela Gras mit einem Gruß von Bord. Quelle: Timo Richter

Jörg Friedrich, der nach der Wende eine Firma für Baumaschinen führte, hat weder das Geld noch die Arbeitsstunden gezählt, die die vielen Helfer in den Wiederaufbau des Frachtseglers gesteckt haben. „Ernsthaft darüber nachzudenken, verbietet sich“, sagt er. Ein gutes Netzwerk an Unterstützern hat Jörg Friedrich schon vor Jahrzehnten geknüpft, auch die Barther Werft Rammin zählt dazu.

Wenn die „Berta“ nun unter der Originalbesegelung über den Bodden gleitet, ist der Eigner zufrieden. „Das waren die ganzen Arbeitsstunden wert“, so Jörg Friedrich. Das gut 18 Meter lange Schiff „ist eine Lebensaufgabe“. Und geradezu unisono sagen Vater und Tochter: „Wir brennen dafür, die Geschichte der „Berta“ und der Segelschifffahrt weiterzuerzählen“ – eine Geschichte, die vom Rhythmus des Wetters bestimmt wird. Und das nächste Kapitel wird gerade aufgeschlagen. Die Enkelin Jörg Friedrichs hat ein Nautik-Studium an der Fachschule Seefahrt in Warnemünde begonnen.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter