Darum ist die „Elisabeth Høj“ zum Nothafen Darßer Ort gefahren

Darßer Ort

Die Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort wird erneut ausgebaggert. Am Donnerstag hat die „Elisabeth Høj“ den Einsatzort in der Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft erreicht. Für die Vertiefung eines Teils der Zufahrt werden laut Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) rund drei Wochen eingeplant. Diese Arbeiten sind aufgrund der Strömungsverhältnisse am Darßer Ort in der Regel zweimal im Jahr erforderlich.

Im Gegensatz zu früheren Baggerungen erfordern die jetzt beginnenden Arbeiten keine Sperrung der Zufahrt in den Nothafen. In der Folge muss der Seenotrettungskreuzer „Theo Fischer“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger nicht in den Ausweichhafen Barhöft verlegt werden, wie Vormann Frank Weinhold auf Nachfrage sagte.

Baggerungen entfallen mit Öffnung des Inselhafens

„Wir haben zugesichert, dass bis zur Fertigstellung des neuen Inselhafens der bisherige Nothafen offen bleibt“, teilt der Infrastrukturminister mit. Das sei notwendig, damit der Seenotrettungskreuzer diesen Hafen anlaufen könne, ebenso in Seenot geratene Schiffe. Wenn der neue Hafen fertig ist, entfallen die aufwendigen Unterhaltungsmaßnahmen am Darßer Ort“, sagt Christian Pegel.

Im Auftrag des Straßenbauamtes Stralsund wird der Sand, den die Strömung regelmäßig in die Zufahrt schwemmt, aufgenommen und in einem offenen Gewässerbereich der Ostsee wieder ausgebracht. In der Vergangenheit wurde das Baggergut komplett beziehungsweise teilweise im Nothafen selbst verklappt. Somit wurde ein Sanddepot aufgebaut. Der Sand wird im Zusammenhang mit der Renaturierung des heutigen Nothafens Darßer Ort gebraucht. Nach Freizug des Nothafens wird der Sand an die Uferböschung verlagert. Damit soll ein Abrutschen der Böschung verhindert werden, wenn die alten Spundwände gezogen werden (die OZ berichtete).

„Elisabeth Høj“ ist alte Bekannte im Nothafen

Wie viel Sand tatsächlich aus der Zufahrt geholt wird und wie hoch die daraus resultierenden Kosten sind, wird eine abschließende Peilung nach Ende der Maßnahme ergeben, heißt es seitens des Infrastrukturministers.

Die gut 36 Meter lange „Elisabeth Høj“ der Deutsch-Dänischen Wasserbau GmbH hat am Mittwoch den Hafen Sonderborg verlassen und nach der Passage der Enge zwischen der Insel Fehmarn und dem Festland Kurs auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst genommen. Die „Elisabeth Høj“ war auch schon früher für Baggerarbeiten in der Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort im Einsatz.

Von Timo Richter